Preço do Diesel diminui e o da Gasolina subiu em 2023; veja os valores

O ano de 2023 trouxe uma reviravolta no setor de combustíveis do Brasil, com a gasolina e o diesel desempenhando uma dança de preços bastante peculiar. Enquanto o preço médio do litro do diesel S10 caiu drasticamente em 22%, a gasolina experimentou uma ascensão de 13%. Essas mudanças marcantes foram impulsionadas por uma variedade de fatores, com a volta dos impostos, como PIS/Cofins, desempenhando um papel significativo.

Dados provenientes da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) mostram que, de janeiro a julho de 2023, houve uma queda notável de R$ 1,39 no preço do diesel por litro, enquanto a gasolina experimentou um salto de R$ 0,63.

O diesel, que terminou o ano anterior custando R$ 6,38 por litro nos postos, atingiu R$ 4,99 na semana entre os dias 16 e 22 de julho, marcando a primeira vez que o preço caiu abaixo de R$ 5 desde setembro de 2021. Em contraste, a gasolina viu um aumento de R$ 4,96 na última semana de dezembro de 2022 para R$ 5,59 neste mês.

No acumulado do ano, a prévia da inflação de julho está em 3,09% de acordo com o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), divulgado em 25 de julho pelo IBGE. A gasolina registrou alta acumulada de 7,96% neste ano, enquanto o diesel experimentou uma queda de 23,25%.

A Diferença de Impacto entre Diesel e Gasolina

O preço do diesel, crucial para o transporte de cargas e coletivo no Brasil, afeta mais a classe de renda mais baixa, enquanto o da gasolina impacta principalmente a classe média.

A alta no preço da gasolina é em grande parte reflexo do retorno total da cobrança dos impostos federais PIS/Cofins sobre o produto em março e junho, além da mudança para a alíquota única do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em todos os estados. Essas mudanças também afetaram o etanol, que, no entanto, registraram uma queda de 2,5% nos primeiros meses do ano.

A desoneração foi implementada pelo governo anterior, pouco antes das eleições, após o impacto da guerra entre Rússia e Ucrânia nos preços dos combustíveis.

Apesar dos aumentos nos postos, a Petrobras afirma que os preços dos combustíveis vendidos às distribuidoras diminuíram em 2023, com reduções anunciadas em março, maio e junho.



Composição dos Preços dos Combustíveis

De 31 de dezembro de 2022 a 18 de julho de 2023, segundo a Petrobras, o diesel caiu 32,7% (R$ 1,47 por litro), e a gasolina, 18,2% (R$ 0,56 por litro).

A empresa também anunciou em maio uma mudança em sua estratégia comercial para a variação de preços do diesel e da gasolina, eliminando a paridade internacional como base principal para os reajustes, uma política que estava em vigor desde 2016.

9. O Futuro dos Preços dos Combustíveis

Para Robson Gonçalves, economista e professor de MBAs da FGV (Fundação Getúlio Vargas), o preço do diesel está retomando os valores de antes da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele também acredita que no próximo ano o governo poderá discutir o subsídio cruzado, ou seja, aumentar ainda mais a carga tributária da gasolina e do etanol para não aumentar a do diesel.

A dinâmica dos preços dos combustíveis em 2023sofre influência por uma série de fatores, desde a guerra russo-ucraniana até mudanças na política tributária. No entanto, ainda que os preços do diesel e da gasolina tenham seguido trajetórias opostas, ambos tiveram um impacto significativo na economia brasileira e na vida cotidiana dos consumidores. Por fim, com a perspectiva de mais mudanças no horizonte, será interessante ver como essa dinâmica se desenrolará no futuro.