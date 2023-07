Preço do Diesel recua novamente e motoristas do país fazem festa

O preço médio do diesel caiu novamente nos postos do país. Na semana passada, os motoristas aproveitaram mais uma queda nos valores do combustível, e a alegria dos consumidores parece que está longe de chegar ao fim.

Em suma, o óleo diesel vem caindo há mais de cinco meses consecutivos no Brasil. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço do combustível fóssil caiu pela 24ª semana consecutiva nos postos do país.

Aliás, a última vez que o preço médio do óleo diesel subiu no país foi no início de fevereiro. Desde então, os condutores que utilizam o combustível não tiveram mais preocupações em pagar mais caro, já que o seu valor só fez cair nas bombas.

Impostos zerados barateiam o diesel

No início de janeiro, o Governo Federal publicou uma Medida Provisória (MP), mantendo zeradas as alíquotas de diversos impostos sobre os combustíveis. A saber, a isenção do PIS/Cofins (impostos) sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o famoso gás de cozinha, vai seguir até 31 de dezembro.

Além disso, a Petrobras reduziu em 12,8% o valor do diesel vendido para as refinarias do país no dia 17 de maio. Isso ajudou a diminuir ainda mais o preço do combustível nas bombas.

Em outras palavras, os motoristas que utilizam o combustível fóssil deverão ficar mais aliviados ao longo do ano. Inclusive, é devido a todas essas ações que o preço do diesel só faz cair no país nos últimos meses, animando os motoristas.

Preço do diesel cai pela 24ª semana seguida

Os condutores do país que utilizam óleo diesel vêm comemorando a queda dos preços nos últimos meses. Em resumo, o combustível mais usado no Brasil ficou mais barato pela 24ª semana seguida.

A ANP revelou que o preço médio do litro do diesel caiu 0,40%, passando de R$ 5,01 para R$ 4,99. A queda de dois centavos foi muito tímida, mas ainda assim alegrou os motoristas, que torcem para que o preço do combustível continue caindo no país enquanto for possível.

Além disso, vale destacar que essa é a primeira vez em 21 meses que o preço médio nacional do diesel recua para abaixo do R$ 5,00. A última vez que isso havia acontecido foi na semana encerrada em 2 de outubro de 2021, quando o valor médio do combustível foi R$ 4,83 no Brasil.

Nas últimas 24 semanas, período em que os preços só caíram no país, o diesel ficou 21,9% mais barato no país. Em valores reais, a redução foi de R$ 1,40 no período, uma vez que o combustível estava sendo comercializado a R$ 6,39 nos postos na semana de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, último período de alta do diesel.

A propósito, a ANP pesquisa os preços dos combustíveis em milhares de postos do país. Assim, faz uma média dos valores nacionais, bem como por região brasileira e unidade federativa (UF).



Veja o preço do diesel nas regiões brasileiras

Na semana passada, o óleo diesel ficou mais barato em quatro regiões brasileiras, com os recuos oscilando entre dois e cinco centavos. A única exceção foi o Nordeste, onde o combustível ficou dois centavos mais caros.

Com o acréscimo desses resultados, os preços médios do diesel nas regiões brasileiras foram o seguinte:

Norte: R$ 5,15;

R$ 5,15; Centro-Oeste: R$ 5,03;

R$ 5,03; Sul: R$ 4,99;

R$ 4,99; Sudeste: R$ 4,99;

R$ 4,99; Nordeste: R$ 4,91.

A título de comparação, o preço médio de produção e importação, sem tributos, foi bem menor em todas as regiões. Os valores variaram entre R$ 3,01, no Nordeste, e R$ 3,16, no Centro-Oeste.

Os consumidores pagam bem mais caro para abastecerem seus veículos no país. Isso acontece porque existem outras variáveis que impactam os valores dos combustíveis nas bombas, como impostos, taxas, margem de lucro e custo com a mão de obra.

Estados com o diesel mais caro do país

A ANP também revelou que o diesel ficou mais barato em 13 das 27 unidades federativas (UFs). Os recuos mais intensos foram registrados em Mato Grosso (13 centavos), Amazonas (oito centavos) e Pará (sete centavos). Em contrapartida, o diesel ficou mais caro em nove estados, com as altas variando entre um e seis centavos.

Cabe salientar que, no Norte do Brasil, apenas um estado comercializou o óleo diesel a preços inferiores à taxa nacional (R$ 4,99). Isso aconteceu no Tocantins, cujo preço médio se manteve estável em R$ 4,97.

No entanto, os seis estados restantes tiveram valores superiores à média nacional, para tristeza dos motoristas destes locais. Isso explica o fato de a região ter o maior preço médio do país.

Confira abaixo os dez estados que tiveram os preços mais elevados do diesel na semana passada:

Acre: R$ 6,03;

R$ 6,03; Roraima: R$ 5,52;

R$ 5,52; Amapá: R$ 5,45;

R$ 5,45; Rondônia: R$ 5,43;

R$ 5,43; Mato Grosso: R$ 5,17;

R$ 5,17; Pará: R$ 5,13;

R$ 5,13; Rio Grande do Norte: R$ 5,13.

Os maiores valores do país foram registrados em estados da região Norte, ou seja, não tinha como a região ficar em outra posição a não ser o primeiro lugar nacional.

Por outro lado, na ponta de baixo da tabela, quase todos os estados do Nordeste apareceram no top dez dos menores valores do país. Confira os únicos locais cujos preços médios não chegaram a R$ 5,00:

Pernambuco: R$ 4,74;

R$ 4,74; Paraíba: R$ 4,85;

R$ 4,85; Minas Gerais: R$ 4,87;

R$ 4,87; Sergipe: R$ 4,88;

R$ 4,88; Goiás: R$ 4,90;

R$ 4,90; Ceará: R$ 4,91;

R$ 4,91; Maranhão: R$ 4,91;

R$ 4,91; Paraná: R$ 4,91;

R$ 4,91; Alagoas: R$ 4,93;

R$ 4,93; Piauí: R$ 4,97;

R$ 4,97; Tocantins: R$ 4,97.