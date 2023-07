Preço do Gás diminui, mas esta é a PÉSSIMA NOTÍCIA que os brasileiros recebem

O preço do gás tem sido um tópico frequente de discussão no Brasil. Recentemente, os brasileiros experimentaram uma queda significativa nos preços do gás de cozinha. No entanto, o impacto desse decréscimo no bolso dos consumidores e no mercado em geral é objeto de análises variadas. Vamos explorar mais profundamente neste artigo.

A queda do Preço do Gás: Uma perspectiva geral

Segundo relatórios, o preço do gás de cozinha começou a diminuir em maio de 2023, após um período de aumentos consecutivos. O valor do botijão caiu 21,3%, chegando a menos de R$100 para as distribuidoras. Isto marcou a primeira vez, desde outubro de 2021, que o preço do gás vendido pela Petrobras às distribuidoras ficou abaixo dos R$ 100.

A queda nesses preços trouxe um alívio financeiro para muitos brasileiros. No entanto, nem todos os consumidores sentiram essa diferença ao comprar um novo botijão.

O Preço do Gás e o consumidor

Se a redução no preço do gás fosse totalmente repassada para o consumidor, as famílias estariam pagando R$99,87 pelo gás de cozinha. No entanto, o preço final do gás de cozinha pode variar devido a diversos fatores, tais como a logística de distribuição e a estrutura tributária.

Vale lembrar que o preço final do gás de cozinha não é determinado apenas pelo preço de venda da companhia, mas também pelo portfolio de suprimento de cada distribuidora, as margens de lucro e os tributos federais e estaduais.

Variação de preços entre os Estados Brasileiros

Os impostos são um dos principais responsáveis pela variação do preço do gás em cada estado brasileiro. Após os tributos federais (PIS/PASEP, Cofins e Cide), o gás de cozinha também é tributado por um imposto estadual, o ICMS. Cada estado tem sua própria alíquota de incidência sobre ele, o que pode encarecer ou baratear o valor final.

No entanto, a tributação não é o único fator que faz variar o preço do gás em cada estado. Outros fatores, como a mistura de biocombustíveis e as margens de lucro da distribuição e da revenda, também influenciam o valor final ao consumidor.

Tabela de preço do Gás de Cozinha nos Estados Brasileiros em maio de 2023



Estado Preço (maio/2023) Acre R$119,15 Alagoas R$99,05 Amapá R$118,39 Amazonas R$123,96 Bahia R$111,77 Ceará R$106,83 Distrito Federal R$100,99 Espírito Santo R$100,26 Goiás R$110,29 Maranhão R$103,70 Mato Grosso R$125,07 Mato Grosso do Sul R$111,49 Minas Gerais R$108,59 Pará R$112,78 Paraíba R$109,65 Paraná R$104,85 Pernambuco R$97,57 Piauí R$108,51 Rio de Janeiro R$96,61 Rio Grande do Norte R$109,63 Rio Grande do Sul R$108,81 Rondônia R$124,98 Roraima R$129,85 Santa Catarina R$119,88 São Paulo R$105,76 Sergipe R$104,88 Tocantins R$122,00

Fonte: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A redução do Preço do Gás e outros combustíveis

Além do gás de cozinha, a redução anunciada pela Petrobras também refletiu nos preços do diesel e da gasolina para as distribuidoras. Essa redução foi de R$ 0,40 no litro da gasolina (12,6%) e de R$ 0,44 no litro do diesel (12,8%).

Como economizar no Gás de Cozinha

Se o preço do gás de cozinha ainda pesa no orçamento, existem algumas estratégias que podem ajudar a economizar o uso e fazer o botijão durar mais tempo:

Evite que o vento que entra pela janela bata diretamente nos queimadores do fogão. Limpe os queimadores com frequência. Isso pode melhorar o desempenho do fogão e reduzir o tempo de cozimento. Utilize mais a panela de pressão, que acelera o cozimento. Evite abrir o forno quando estiver assando alimentos. Prepare todos os ingredientes antes de começar a cozinhar. Use a panela com a tampa correta para evitar a dissipação do calor e o atraso no cozimento.

Além disso, é importante lembrar que famílias de baixa renda e mulheres vítimas de violência doméstica com medidas protetivas de urgência podem se beneficiar do Vale Gás (ou auxílio gás). A cada dois meses, o governo repassa R$110 para auxiliar na compra do gás de cozinha.

A importância do orçamento pessoal e familiar

O controle eficaz das despesas é uma parte essencial da gestão financeira pessoal e familiar. É importante entender o que são despesas fixas e como organizá-las. Se você ainda não tem um orçamento pessoal e familiar, é um bom momento para começar a organizá-lo.

