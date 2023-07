Preçolandia ABRE VAGAS de EMPREGO em três estados

A Preçolandia, rede de lojas com uma longa história (mais de 40 anos) no mercado varejista, está na procura por novos colaboradores no mercado. Isto é, antes de falar com mais ênfase, confira a lista de oportunidades abertas:

Coordenador de TI – São Paulo – SP – TI;

Subgerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Auxiliar Fiscal – São Paulo – SP – Fiscal;

Subgerente de Loja – Praia Grande – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Goiânia – GO – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Cotia – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente de Tráfego Pago – São Paulo – SP – Marketing;

Encarregado de Loja – Guarulhos – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Bady Bassitt – São José do Rio Preto – SP – Lojas / Shopping;

Subgerente de Loja – Uberlândia – MG – Lojas / Shopping.

Mais sobre a Preçolandia

Sobre a Preçolandia, é válido frisar que, com 47 lojas ao redor do Brasil e uma trajetória construída por meio do atendimento e respeito para todos os seus consumidores, fornecedores e colaboradores.

A Preçolandia tem a missão de oferecer produtos para o lar, em lojas inspiradoras, valorizando os desejos dos clientes de todos os estilos e possibilidades, com variedade e condições diferenciadas, estimulando o convívio e o prazer de estar em casa.

Além disso, trata-se da rede de loja mais completa em produtos para a sua casa, oferecendo uma enorme variedade de Utilidades Domésticas, Eletrodomésticos, Cama, Mesa & Banho e Presentes.

Como se candidatar?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

