Preços do gás hoje, 12 de julho de 2023 Perto da Califórnia, Texas, Nova York, Flórida e no resto do país

Preços de gasolina noEstados Unidos da América subiu nos últimos dois anos a alturas que muitos motoristas nunca viram antes.

Vários fatores levaram a isso, mas a boa notícia é que eles estão lentamente voltando aos níveis que poderíamos esperar.

Dito isto, ainda é necessário que muitas pessoas garantam o melhor negócio, pois não podem pagar a mais pelo gás. Pode haver uma grande variação de estado para estado e até de garagem para garagem.

Preços do gás na Califórnia

Califórnia há muito tempo é um dos estados com a média mais cara preços de gasolina em todo o país, já que o custo de vida geral é sempre mais alto na Califórnia.

Preços do gás em Los Angeles: 4,98 dólares

Preços do gás em São Francisco: 4,99 dólares

Preços da gasolina em Oakland: 4,87 dólares

Preços do gás em San Jose: 4,85 dólares

Preços do gás em San Diego: 4,94 dólares

Preços do gás no Texas

Em contraste, Texas tem sido um dos estados mais baratos para preços de gasolina já que todo o extremo sul tem preços mais baixos do que o resto da América.

Preços do gás Dallas: 3,27 dólares

Preços da gasolina em Houston: 3,15 dólares

Preços da gasolina em Fort Worth: 3,27 dólares

Preços da gasolina em Austin: 3,20 dólares

Preços do gás em San Antonio: 3,18 dólares

Preços da gasolina em Nova York

Embora ainda seja uma das áreas mais caras, o preços do gás em Nova York não estiveram nas mesmas alturas da Califórnia ou mais ao norte na Costa Oeste.

Preços do gás na cidade de Nova York: 3,67 dólares

Preços do gás na Flórida

Há uma série de grandes bases populacionais em Flórida o que significa o preços de gasolina pode ser particularmente importante.

Preços do gás em Miami: 3,45 dólares

Preços do gás em Tampa: 3,48 dólares

Preços da gasolina em Orlando: 3,46 dólares

Preços do gás em Chicago e Illinois

As pessoas trabalhadoras em Chicago e Illinois certamente não gostou do preços de gasolina nos últimos dois anos, mas não são as piores do país.

Preços do gás em Chicago: 4,41 dólares

Preços do gás em Nova Jersey

Nova Jerseypreços de gasolina têm sido algumas das mais estáveis ​​do país, mas certamente existem áreas mais baratas por aí.

Newark Gas Preços: 3,53 dólares

Preços da gasolina em Jersey City: 3,51 dólares

Preços do gás em Las Vegas e Nevada

Estando tão perto da Califórnia, esta é uma área dos EUA que viu preços muito caros preços de gasolina ao longo dos últimos dois anos.

Preços da gasolina em Las Vegas: 4,18 dólares

Preços do gás no Arizona

Muito parecido com Nevada, Arizona está em uma parte do país onde o aumento da preços de gasolina tem sido particularmente grave.

Preços do gás em Washington

Estando na Costa Oeste, o preço do gás em Washington estado tem sido muito íngreme.

Preços do gás de Seattle: 5,10 dólares

Preços do gás na Geórgia e Atlanta

Estar no sul, um lugar com preços muito baratos preços de gasolina foi Geórgia.

Preços do gás na Geórgia: 3,28 dólares

Preço médio nacional do gás

No geral, o preço do gás agora está começando a seguir o caminho certo nos Estados Unidos da América, mas muitos ainda gostariam que caísse muito mais.