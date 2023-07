Preços do gás hoje, 14 de julho de 2023 Perto da Califórnia, Texas, Nova York, Flórida e no resto do país

Preços de gasolina em todo o Estados Unidos dispararam nos últimos um ou dois anos por uma ampla gama de razões, mas deixou os cidadãos e residentes americanos normais lutando mais do que nunca para encontrar combustível acessível.

A boa notícia é que eles estão lentamente voltando aos níveis que poderíamos esperar.

Mesmo assim, é necessário que muitas pessoas garantam o melhor negócio, pois não podem pagar a mais pelo gás. Pode haver uma grande variação de estado para estado e até de garagem para garagem.

Preços do gás na Califórnia

A Califórnia é sempre um dos estados com os preços médios de gás mais caros de todo o país, já que o custo de vida geral é sempre mais alto na Califórnia. Muitas vezes, é o lugar mais caro para comprar combustível.

Preços do gás em Los Angeles: 4,99 dólares

Preços do gás em São Francisco: 5,01 dólares

Oakland Gas Preços: 4,89 dólares

Preços do gás em San Jose: 4,86 ​​dólares

Preços do gás em San Diego: 4,96 dólares

Preços do gás no Texas

Em contraste, Texas tem sido um dos estados mais baratos para os preços do gás, já que todo o extremo sul tem preços mais baixos do que o resto da América.

Preços do gás Dallas: 3,25 dólares

Preços da gasolina em Houston: 3,14 dólares

Preços da gasolina em Fort Worth: 3,24 dólares

Preços da gasolina em Austin: 3,18 dólares

Preços do gás em San Antonio: 3,15 dólares

Preços da gasolina em Nova York

Embora ainda seja uma das partes mais caras do país, os preços do gás em Nova Iorque não estiveram nas mesmas alturas da Califórnia ou mais ao norte na Costa Oeste.

Preços do gás na cidade de Nova York: 3,68 dólares

Preços do gás na Flórida

Há uma série de grandes bases populacionais em Flórida o que significa que os preços do gás podem ser particularmente importantes.

Preços do gás em Miami: 3,44 dólares

Preços do gás em Tampa: 3,45 dólares

Preços da gasolina em Orlando: 3,43 dólares

Preços do gás em Chicago e Illinois

As pessoas trabalhadoras em Chicago e Illinois certamente não gostou dos preços do gás nos últimos dois anos, mas não são os piores do país.

Preços do gás em Chicago: 4,40 dólares

Preços do gás em Nova Jersey

Nova Jersey os preços do gás têm sido alguns dos mais estáveis ​​do país, mas certamente existem áreas mais baratas por aí.

Newark Gas Preços: 3,49 dólares

Preços da gasolina em Jersey City: 3,65 dólares

Preços do gás em Las Vegas e Nevada

Estar tão perto de Califórniaesta é uma área dos EUA que viu preços de gás muito caros nos últimos dois anos.

Preços da gasolina em Las Vegas: 4,11 dólares

Preços do gás no Arizona

Muito parecido com Nevada, Arizona situa-se numa zona do país onde a subida dos preços do gás foi particularmente acentuada.

Preços do gás em Washington

Estando na Costa Oeste, o preço do gás em Washington estado tem sido muito íngreme.

Preços do gás de Seattle: 5,10 dólares

Preços do gás na Geórgia e Atlanta

Estando no sul, um lugar com preços de gás muito baratos foi Geórgia.

Preços do gás na Geórgia: 3,29 dólares

Preço médio nacional do gás

No geral, o preço do gás agora está começando a seguir o caminho certo nos Estados Unidos da América, mas muitos ainda gostariam que caísse muito mais.