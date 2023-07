Preços dos combustíveis caem pela 3º semana seguida nos postos

Os motoristas do país estão comemorando mais uma vitória. Pela terceira semana consecutiva, os preços da gasolina, do etanol e do diesel caíram nas bombas, aliviando um pouco o bolso dos brasileiros.

De acordo com o levantamento semanal realizado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os três principais combustíveis do país ficaram mais baratos nesta semana. Assim, os consumidores conseguiram gastar um pouco menos para abastecerem o tanque de combustível dos seus veículos.

No caso da gasolina, o preço médio nacional caiu 0,71% em relação à semana anterior, passando de R$ 5,59 para R$ 5,55. A queda de quatro centavos conseguiu animar parte os motoristas, até porque é melhor uma queda leve do que qualquer alta, mas o combustível continua caro no país.

Em suma, a ANP revelou que o maior preço encontrado nos postos do país nesta semana foi de R$ 7,30. Isso quer dizer que houve estabelecimentos que comercializaram o litro do combustível a um preço 31,5% maior que a média do país, dificultando ainda mais a vida dos motoristas.

Etanol fica mais barato na semana

Da mesma forma que a gasolina, o etanol hidratado também ficou mais barato no país, mas a queda foi bem mais intensa. Em resumo, o valor médio do biocombustível caiu 2,39%, passando de R$ 3,77 para R$ 3,68.

O preço mais elevado encontrado nos postos pela ANP foi de R$ 6,28, superando em 70,6% a média nacional. Isso mostra que os valores do etanol tiveram uma variação bem mais expressiva que a gasolina no país.

Aliás, o etanol geralmente acompanha as variações da gasolina, visto que não há regulação dos preços do biocombustível no país. Em outras palavras, as variações do etanol são definidas pela razão entre oferta e procura, oscilando, principalmente, conforme às variações nos preços da gasolina. Isso acontece porque os combustíveis são concorrente nas bombas.

Nesta semana, o preço do etanol acompanhou o valor da gasolina e caiu com ainda mais intensidade, animando os motoristas que gostam de usar o biocombustível.

Gasolina fica mais cara por causa de impostos



Apesar da redução registrada pela terceira semana consecutiva, a gasolina está mais cara no país neste em julho. Em síntese, o governo Lula (PT) retomou a cobrança integral de tributos federais sobre os combustíveis no início deste mês, após prorrogar por mais quatro meses a desoneração parcial sobre esses combustíveis, até o final de junho.

De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) a reoneração integral dos impostos federais PIS/Cofins deveria aumentar o preço do litro da gasolina em 34 centavos e o do etanol em 22 centavos. Entretanto, ambos os combustíveis não tiveram altas tão expressivas assim no país.

O principal motivo da alta mais amena foi um novo reajuste promovido pela Petrobras. A companhia reduziu em 5,3% o preço da gasolina no dia 1º de julho. Assim, o reajuste conseguiu segurar um pouco a alta dos valores da gasolina, impactando também o etanol.

Cabe salientar que a gasolina está 3,5% mais cara do que na última semana de junho (R$ 5,36). Em contrapartida, o etanol está 1,6% mais barato em relação ao final de junho (R$ 3,74). Inclusive, o preço médio do etanol caiu para o menor nível desde o final de outubro de 2022 (R$ 3,63), ou seja, em nove meses.

Preço do diesel também recua nos postos do país

O preço do óleo diesel caiu pela 25ª semana consecutiva nos postos do país. Desde o início de fevereiro que os motoristas do país não tiveram qualquer preocupação com o aumento nos valores do combustível fóssil. A última vez que o combustível ficou mais caro foi na primeira semana de fevereiro.

Em suma, a ANP revelou que o preço médio do litro do diesel caiu 0,40%, para R$ 4,92. O maior valor encontrado pela ANP nos postos do país foi de R$ 7,19. Esse preço superou em 46,1% o valor médio nacional, pesando de maneira mais intensa no bolso dos motoristas.

Cabe salientar que o preço do diesel caiu 23% no país nas últimas 23 semanas. Em valores reais, a redução foi de R$ 1,47 no período, uma vez que o combustível estava sendo comercializado a R$ 6,39 nos postos na semana de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, último período de alta no preço do diesel.

Isenção de impostos reduz preço do diesel



Para quem não sabe, o preço do diesel vem caindo há quase seis meses no país graças à Medida Provisória (MP) publicada pelo Governo Federal no dia 2 de janeiro deste ano, logo no início do governo Lula.

Em síntese, a MP manteve zeradas as alíquotas de diversos impostos sobre os combustíveis. Entre outras determinações, a MP definiu a isenção do PIS/Cofins (impostos) sobre diesel, biodiesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), o famoso gás de cozinha, até o dia 31 de dezembro.

Isso quer dizer que os motoristas que utilizam o diesel não deverão ter preocupações com preços mais elevados ao longo do ano, a não ser que a Petrobras eleve o preço do combustível vendido para as distribuidoras do país.