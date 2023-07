Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, mantém aprovação em alta de acordo com nova pesquisa IBRAPE

O mais recente levantamento feito pelo Instituto IBRAPE ratifica a excepcional aprovação do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes. Destacando-se por uma gestão inovadora e comprometida com a sua cidade natal, Ronaldo mantém índices consistentemente elevados, variando entre 88% e 90% de aprovação em pesquisas realizadas. A pesquisa, feita em 4 de julho de 2023, apontou novamente que 90% dos entrevistados aprovam a administração de Ronaldo Lopes. Por outro lado, 10% se manifestaram contrários, enquanto nenhum entrevistado preferiu se abster ou declarou desconhecer a atual gestão.

Ronaldo Lopes tem liderado uma verdadeira transformação na Educação, com investimentos em avanços tecnológicos, aumento dos salários dos professores e a construção de novas escolas, proporcionando um ambiente de aprendizado mais rico e estimulante para os estudantes de Penedo.

Na Saúde, a gestão de Ronaldo tem alcançado marcos notáveis. O município tem se destacado nas campanhas de vacinação e na promoção da saúde da população, priorizando o bem-estar dos penedenses.

No âmbito da Assistência Social, o prefeito tem intensificado o apoio às pessoas mais carentes, reforçando a rede de proteção social no município. Na seara do Turismo, Ronaldo tem trabalhado para destacar Penedo no cenário turístico regional, atraindo visitantes e fomentando a economia local.

DADOS DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada em 4 de julho, tendo como universo de pesquisa os eleitores de 16 anos ou mais da cidade de Penedo. O levantamento contou com uma amostra de 800 entrevistados. A margem de erro é de 3,0 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

A consistente avaliação positiva de Ronaldo Lopes demonstra o reconhecimento dos cidadãos de Penedo às ações e políticas implementadas em sua gestão. O resultado atesta a efetividade do trabalho do prefeito, que permanece empenhado em garantir o desenvolvimento e o bem-estar da população penedense.