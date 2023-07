Prefeito Ronaldo Lopes entrega cartão Bolsa Atirador para jovens do Tiro de Guerra de Penedo

O mais recente programa de distribuição de renda da Prefeitura de Penedo já está à disposição dos beneficiários. Nesta quinta-feira, 27, o Prefeito Ronaldo Lopes entregou os cartões do Bolsa Atirador.

Criado para auxiliar o asseio pessoal e a manutenção do fardamento dos jovens que prestam serviço militar, o Programa Bolsa Atirador atende os 40 convocados após o alistamento no Tiro de Guerra de Penedo com a bolsa mensal no valor de cem reais.

O benefício está sob a administração da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), pasta administrada por Ana Teresa Lopes que também é responsável pelo programa Mesa Cheia, destinado para famílias em situação de pobreza.

A solenidade realizada no auditório da Casa de Aposentadoria foi prestigiada pelos vereadores Marcelo Pereira e Sargento Marival, autores da iniciativa ignorada pelos prefeitos que antecederam a gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

“Foi preciso ter um penedense administrando a nossa cidade para tirar o Bolsa Atirador do papel”, afirmou Marcelo Pereira. Para o Sargento Marival, a contrapartida do município é mais do que justa, destacando a colaboração dos atiradores em diversas situações.

O 1º Sargento Sérgio Moraes, instrutor do Tiro de Guerra de Penedo, agradeceu a iniciativa e as demais ações efetivadas pela administração municipal que recuperou a estrutura da sede da unidade do Exército brasileiro em Penedo.

Ronaldo Lopes destacou a importância do serviço militar, especialmente no aspecto da cidadania, e explicou que o programa tem o mesmo modelo do Mesa Cheia e do Bolsa Auxílio Permanência.

“Todos eles são utilizados exclusivamente no nosso comércio, estabelecimentos comerciais conveniados aos programas, mercadinhos e farmácias de Penedo, porque entendemos que a distribuição de renda também deve beneficiar a economia local, com o dinheiro circulando dentro do município”, explica o prefeito penedense.

A solenidade foi concluída com o desbloqueio do cartão Bolsa Atirador no sistema, viabilizando o uso imediato do auxílio que está disponível para a compra de itens de higiene pessoal e de alimentação.

O empresário que tiver interesse em atender aos beneficiários dos programas Bolsa Atirador, Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência deve entrar em contato com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), localizada ao lado da sede do Conselho Tutelar, Rua Sete de Setembro, Centro Histórico de Penedo.

Entusiasta do Bolsa Atirador, o Secretário Pedro Felipe Queiroz (Sedecin) enalteceu os objetivos das iniciativas da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas e frisou que o serviço militar é uma lição para toda vida sobre patriotismo, civismo e cidadania.

Os secretários municipais Gustavo Alencar (Seplag), Pedro Soares (Gapre), Rogério dos Peixotos (Agricultura) e Kim Emmanuel (Secom) e o vereador Ernande Pinheiro também prestigiaram a cerimônia realizada no período da manhã.

SECOM Prefeitura de Penedo