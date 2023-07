Prefeito Ronaldo Lopes entrega investimentos no povoado quilombola Tabuleiro dos Negros

A comunidade remanescente quilombola Tabuleiro dos Negros ganhou uma área de lazer e convívio social com sinal gratuito de internet, investimentos da Prefeitura de Penedo entregues nesta sexta-feira, 21 de julho, com a inauguração da Praça Leôncio Matias.

O espaço público homenageia o líder comunitário e ex-vereador falecido em 2010, sendo a obra planejada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e executada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), com iluminação da Superintendência de Iluminação Pública de Penedo (SIPE).

As obras ampliadas em seu projeto original foram realizadas com recursos próprios da Prefeitura de Penedo, além da verba destinada por Teresa Nelma, ex-deputada federal e atual Secretária Nacional de Aquicultura.

O trabalho integrado entre setores do município com representantes do Tabuleiro dos Negros e a ex-deputada federal foram enaltecidos no pronunciamento do Prefeito Ronaldo Lopes, ressaltando ainda o apoio da Câmara Municipal de Penedo, representada na ocasião por Derivan Thomaz, Ernande Pinheiro, Marcelo Pereira, Bili Marques e Sargento Marival.

O gestor penedense informou aos moradores que a Praça Leôncio Matias também vai ganhar equipamentos para a prática de exercícios físicos, atendendo pedido de moradoras, e que a escola municipal do povoado irá funcionar como creche, com uma nova unidade de ensino a ser construída.

Ronaldo Lopes também reforçou que o acesso principal ao povoado quilombola, a partir da rodovia AL 110, será pavimentado com asfalto, investimento do Governador Paulo Dantas em processo de licitação.

O Prefeito de Penedo frisou ainda o legado do ex-vereador Leôncio Matias e sua família para o Tabuleiro dos Negros, representada na solenidade pela professora Fátima Matias, fundadora da Escola Nossa Senhora de Fátima.

Além de uma praça digna, à altura daquela comunidade, a área de convívio e lazer do Tabuleiro dos Negros é a primeira de Penedo beneficiada com o Programa Penedo Conectada, mais uma iniciativa do governo Ronaldo Lopes/João Lucas que instala sinal gratuito de internet em praças do município, da zona rural e da cidade.

SECOM PMP