Prefeito Ronaldo Lopes inaugura obras que melhoram a qualidade de vida no bairro Castro Alves

O tempo de abandono às pessoas que mais precisam do poder público em Penedo agora é passado. A eleição de Ronaldo Lopes e João Lucas para administrar o município trouxe de volta filhos da terra que honram seu compromisso com o povo e o mandato.

Nesta quarta-feira, 05, a gestão que cumpre promessas de campanha inaugurou obras que geram melhor qualidade de vida aos moradores do bairro Castro Alves, popularmente conhecido como Bititinga.

Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a Prefeitura de Penedo transformou as ruas Agobar Canuto, Almério Pereira e Professora Maria Bonifácio em vias públicas dignas, todas pavimentadas e dotadas de meio-fio, calçada, linha d’água e drenagem.

‘Seu’ Cazuza mora há mais de trinta anos na Bititinga e foi convidado a dar o seu depoimento durante a solenidade. Ele disse que já ouviu muita “palestra agradável” em outras épocas, mas foi somente Ronaldo Lopes quem cumpriu o que prometeu, destacando como Penedo melhorou com apenas dois anos e meio do governo atual.

“Nós estamos mostrando que é possível fazer obras com recursos próprios do município porque trabalhamos certo, com planejamento, e o resultado é a satisfação das pessoas com o nosso trabalho, o que nos motiva a continuar fazendo muito mais”, afirma o Prefeito Ronaldo Lopes.

O gestor penedense frisou a importância dos investimentos, mencionando ainda a drenagem dos Loteamentos Ouro Verde e Santo Antônio (Litoral), obra em curso e realizada com recursos próprios que também beneficia o bairro Santa Isabel (Cacimbinhas).

O Vice-Prefeito João Lucas falou da sua felicidade em fazer da gestão de penedenses que zelam pelo povo, destacando a qualidade dos investimentos. “O que o senhor traz para essas pessoas não é apenas cimento e concreto, o senhor traz dignidade”, enalteceu o radialista sobre o novo tempo para Penedo, de prosperidade e renovação da autoestima dos penedenses.

O Secretário Ivo Costa (SEMSP) também falou sobre a honra de fazer parte da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, destacando ainda o empenho dos trabalhadores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos na realização das obras e que o povo de Penedo é grato pelos avanços alcançados a partir de 2021, agradecendo o apoio dos vereadores.

Em nome dos parlamentares penedenses, Bili Marques fez um discurso que mostrou as diferenças entre o passado do bairro Castro Alves e a valorização da comunidade situada em local privilegiado de Penedo.

A solenidade que reuniu moradores, secretários municipais, servidores públicos e líderes comunitários também foi prestigiada pelos edis Marcelo Pereira, Derivan Thomaz, Ernande Pinheiro, Roberto da Farmácia e Rodrigo Regueira.

Após o descerramento da placa de inauguração desse marco histórico para a Bititinga, Ronaldo Lopes, João Lucas e comitiva percorreram as ruas pavimentadas, conversando com moradores que declararam seu agradecimento ao trabalho feito por quem é de Penedo e respeita o povo penedense.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte