Prefeito Ronaldo Lopes prestigia e apoia o 1º Circuito Coopenedo Agro

O Dia do Agricultor está sendo comemorado com um evento inédito em Penedo. Nesta sexta-feira, 28 de julho, acontece a primeira edição do Circuito Coopenedo Agro, evento com programação musical logo mais à noite.

A iniciativa da Cooperativa de Colonização Agropecuária de Penedo tem apoio da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, colaborando com a divulgação e a participação de diversos setores da administração municipal na feira agropecuária.

O Prefeito de Penedo visitou o Circuito Coopenedo Agro ao lado dos Secretários Municipais Rogério dos Peixoto (SEMADA) e Irmão João (SEMARH) e dos vereadores Marcelo Pereira e Ernande Pinheiro.

Ronaldo Lopes conversou com os expositores das empresas e equipe da Cooperativa Pindorama, além dos servidores municipais responsáveis por apresentar informações e serviços da Prefeitura de Penedo ao público.

O gestor que se empenha em atender as demandas do campo como nunca se fez no município dialogou com os trabalhadores rurais que participam do evento por meio da Feira da Agricultura Familiar.

O 1º Circuito Coopenedo Agro tem ainda a participação da Emater Alagoas, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Penedo, agências com crédito rural, assistência técnica, produtos agropecuários e outras instituições.