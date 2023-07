Prefeito Ronaldo Lopes reúne-se com presidente do Instituto Penedo Previdência

Cumprindo sua agenda de trabalho nesta quinta-feira, 20, o Prefeito Ronaldo Lopes esteve na sede do Instituto Penedo Previdência, onde conversou com o presidente Alfredo Pereira sobre temas relacionados aos serviços direcionados ao pessoal efetivo da Prefeitura de Penedo.

A instituição aderiu recentemente ao Programa Pró-Gestão, com apoio da Prefeitura de Penedo, e fez o 1º Censo Previdenciário do funcionalismo municipal, iniciativa que gerou um quadro preciso sobre aposentados e pensionistas, além de servir como base de dados para planejar as ações do Penedo Previdência.

Ronaldo Lopes destacou a qualidade da gestão do instituto e seu quadro técnico. “São servidores capacitados para a função e cada vez mais a Previdência de Penedo se transforma em modelo no estado de Alagoas”, afirma o gestor penedense, acrescentando a melhora do atendimento ao público com a transferência da sede para o imóvel onde funcionou a Receita Federal, no Centro Histórico da cidade, no Largo da Igreja São Gonçalo.

“É um prédio que oferece todas as condições de trabalho para a equipe e inclusive para o novo conselho gestor do Instituto Penedo Previdência, que tem como presidente o professor Enaldo Zacarias, que já presidiu o instituto, contribuindo com sua experiência para os trabalhos”, conclui Ronaldo Lopes.