prefeitura anuncia edital com 142 vagas para todos os níveis de escolaridade

Mais um concurso SP. Dessa vez, a prefeitura de Campos do Jordão anuncia edital para todos os níveis de escolaridade e em diversos cargos.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 5 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto de Pesquisas Econômicas – IPEFAE (https://concursos.ipefae.org.br), banca organizadora.

Vagas concurso SP

Confira as oportunidades ofertadas:

ensino fundamental incompleto: agente de limpeza pública, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, carpinteiro, coveiro, eletricista, encanador, pedreiro e pintor;

ensino fundamental completo: agente da defesa civil, auxiliar de cuidador, bombeiro civil, cozinheira, cuidador, mecânico, motorista de veículos especiais, motorista de veículos leves, motorista de veículos pesados, operador de máquinas leves, operador de máquinas pesadas e recepcionista;

ensino médio e/ou curso técnico: agente de trânsito, agrimensor, assistente administrativo, auxiliar de biblioteca, fiscal municipal e guarda civil municipal; e

nível superior: arquiteto urbanista, assistente social, bibliotecário, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico do trabalho, médico infectologista, médico veterinário, procurador, psicólogo e terapeuta ocupacional.

As remunerações variam de R$ 1.533,18 a R$ 5.798,65. Os servidores ainda recebem o benefício de vale-alimentação no valor de R$ 660.

Como serão as provas do concurso SP?

As provas estão marcadas para 22 e 29 de outubro de 2023 em horário e local que serão anunciados em tempo oportuno. Além desta fase, o certame será composto por outras etapas:

prova de títulos, de caráter classificatório, para nível superior; teste de aptidão física, de caráter eliminatório, para guarda municipal civil; aferição de altura, de caráter eliminatório, para guarda municipal civil; avaliação psicológica, de caráter eliminatório, para guarda municipal civil; investigação de conduta social, de caráter eliminatório, para guarda municipal civil; e curso de formação, de caráter eliminatório, para guarda municipal civil.

Outros concursos em São Paulo

Mais um concurso Guarda de São Vicente, São Paulo. Dessa vez, o edital teve as inscrições reabertas com um total de 22 vagas, sendo 22% das oportunidades para mulheres.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM, banca organizadora.

A taxa de inscrição é R$ 85.



Vagas concurso Guarda de São Vicente

São 22 vagas para Guarda Civil Municipal. Para se candidatar, é preciso ter nível médio completo, além de cumprir com os requisitos como critério idade, por exemplo.

A jornada de trabalho é fixada em 40 horas semanais e poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive finais de semana, de acordo com as especificidades das atividades e das necessidades da Corporação.

A idade mínima é 18 anos e é necessário ter CNH-AB. O salário inicial é de R$ 3.727,23, sendo composto da seguinte forma:

vencimento-base de R$ 1.780,79, adicional de risco de R$ 603,68, regime especial de trabalho de R$ 472,76, abono alimentação de R$ 470 e cesta básica de R$ 400.

Como serão as provas do concurso Guarda de São Vicente?

A fase objetiva está marcada para 08 de outubro e terá 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

12 questões de língua portuguesa;

6 de matemática; e

22 de conhecimentos específicos.

Além da fase objetiva, o certame terá as seguintes etapas:

teste de aptidão física, de caráter eliminatório; avaliação psicológica e investigação social, de caráter eliminatório; exame médico, de caráter eliminatório; exame toxicológico, de caráter eliminatório; e curso de formação, de caráter eliminatório.

Os locais e demais esclarecimentos sobre o concurso Guarda de São Vicente serão divulgados em tempo oportuno.

Outros concursos

O concurso Guarda Mogi das Cruzes, São Paulo, teve novas informações nesta semana. Foi aprovado o PL – Projeto de Lei- que cria 148 novas vagas para o cargo.

A aprovação se deu na última quarta-feira, 12 de julho. Os interessados nas vagas e ingresso por meio do concurso público precisam comprovar nível médio e terão carga horária de 40 horas semanais. Os salários iniciais serão de R$ 2.737,06.

O texto segue agora para sanção do prefeito Caio Cunha (Podemos). Vale lembrar que há uma grande expectativa para o evento. Com isso, vai adiantar todo o processo de liberação do edital.

Demais requisitos concurso Guarda Mogi das Cruzes

Além dos requisitos, o candidato precisa comprovar os seguintes itens:

idade de 21 a 35 anos

altura mínima de 1,68m para homens e 1,60m para mulheres

carteira de habilitação a partir da categoria “B”

Os novos contratados também deverão trabalhar mais rápido, isso porque, foi alterado o estatuto da GCM de Mogi, reduzindo a carga horária dos cursos de capacitação de 900 horas/aulas, para 476 horas/aulas mínimas para o treinamento dos componentes das forças de segurança municipais, seguindo a determinação do Estatuto Geral dos Guardas Municipais.