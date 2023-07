Prefeitura de Campinas anuncia 3 editais com 96 vagas; confira oportunidades

A prefeitura de Campinas, São Paulo, anuncia que foram liberadas oportunidades em todos os níveis de escolaridade. Ao todo são 96 vagas

Os interessados poderão se inscrever entre 10h do dia 05 de julho até as 23h59min do dia 07 de agosto de 2023, pela internet, por meio do endereço eletrônico da banca – www.vunesp.com.br.

A taxa de inscriçao varia a depender do cargo sendo R$ 67,90 para os cargos de nível médio e de R$ 98,80 para cargos de ensino superior.

Vagas prefeitura de Campinas

Confira as oportunidades de acordo com cada certame. No edital 05 são as seguintes oportunidades:

Professor de Orquestra – Cordas I – Tutti – Primeiro Violino

Professor de Orquestra – Cordas I – Tutti – Segundo Violino

Professor de Orquestra – Cordas I – Tutti – Viola

Professor de Orquestra – Cordas I – Tutti – Violoncelo

Professor de Orquestra – Cordas I – Tutti – Contrabaixo

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista I – Viola

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista I – Violoncelo

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista I – Contrabaixo

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista II – Primeiro Violino

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista II – Segundo Violino

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista II – Viola

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista II – Violoncelo

Professor de Orquestra – Cordas I – Solista II – Contrabaixo

Professor de Orquestra – Sopro I – Solista I – Oboé

Professor de Orquestra – Sopro I – Solista I – Clarineta

Professor de Orquestra – Sopro I – Solista I – Trompa

Professor de Orquestra – Sopro I – Solista II – Clarineta

Professor de Orquestra – Sopro I – Solista II – Fagote

Professor de Orquestra – Sopro I – Solista II – Trompa

Professor de Orquestra – Sopro III – Solista Especial – Flauta Transversal e Flauta em Sol

Professor de Orquestra – Sopro III – Solista Especial – Clarineta e Requinta

Professor de Orquestra – Sopro III – Solista Especial – Trompete e Trompete Especiais

Professor de Orquestra – Sopro IV – Solista I – Trompete e Trompete Picollo

Professor de Orquestra – Sopro IV – Solista I – Tuba

Professor de Orquestra – Percussão – Solista II – Percussão

Professor de Orquestra – Tímpano – Solista I – Tímpano

O edital 06 do prefeitura de Campinas oferta os seguintes cargos:

Agente de Organização Escolar

Professor de Educação Básica I (PEB I) – Educação Infantil

Professor de Educação Básica III (PEB III) – Ciências – Anos Finais do Ensino Fundamental

Professor de Educação Básica IV (PEB IV) – Educação Especial

Professor Adjunto I – Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental

Professor Adjunto II – Artes – Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)

Professor Adjunto II – Educação Física – Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)

Professor Adjunto II – História – Anos Finais do Ensino Fundamental

Professor Adjunto II – Inglês – Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Finais)

Diretor Educacional

Vice-Diretor

O edital de número 07 oferta vagas para:



Como serão as provas prefeitura de Campinas?

As provas vão acontecer e as fases dependem do cargo escolhido para o candidato. Confira de acordo com a função:

Prova objetiva para todos os cargos, menos Professor de Orquestra;

Prova de Títulos para cargos de Professor e Agente de Organização Escolar;

Prova prática para Professor de Orquestra;

Prova de redação para Professores, Diretor Educacional e Vice-Diretor;

Teste de aptidão física para o cargo de Agente de Defesa Civil.

A prova objetiva está marcada para 10 de setembro, contudo, no dia 28 de agosto saírão confirmação da data, as informações sobre horários e locais serão divulgados por edital de convocação.

