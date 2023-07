Prefeitura de Itabuna surpreende e anuncia novo concurso público

A prefeitura de Itabuna, Bahia, anuncia um novo concurso público para provimento de vagas para nível médio e superior.

As oportunidades são para o quadro de servidores do magistério municipal e ao quadro de servidores da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna – FASI.

Os interessados poderão se inscrever por meio do site Objetivas, banca organizadora. A taxa de inscrição varia de R$ 70 e R$ 110, a depender do cargo escolhido. Inscrições abertas a partir do dia 18 de julho até o dia 08 de agosto

A prefeitura informa que:

Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição utilizando o computador disponibilizado para tal finalidade na Microlins – Itabuna/BA (Travessa Doutor Gil Nunes Maia, nº 22, 1º e 2° andar, Bairro Centro), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, de segunda a quinta-feira no horário das 08h às 20h30min e nas sextas-feiras das 08h às 18h, EXCETO no último dia de inscrições, quando o posto funcionará somente até o meio-dia (12h).

Vagas concurso público

As oportunidades da prefeitura de Itabuna são para médio e superior. Confira a tabela:

Agente de Fiscalização

Agente de Trânsito

Analista Administrativo

Analista de Sistema/Infraestrutura

Análise de Sistemas ou Sistema de Informações

Analista de Tráfego e Trânsito

Analista/Programador de Sistema

Arquiteto

Assistente Social

Auditor Fiscal

Biomédico

Condutor Socorrista

Contador

Enfermeiro

Engenheiro Ambiental

Engenheiro Civil

Engenheiro Eletricista

Engenheiro em Segurança no Trabalho

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Geógrafo

Guarda Municipal

Médico Veterinário

Nutricionista

Odontólogo

Procurador

Professor: Ciências da Natureza, Educação Física, Geografia, História, Letras/Inglês, Matemática, Educação

Psicólogo

Técnico Agrícola

Técnico de Enfermagem

Técnico de Laboratório

Técnico em Agrimensura

Tecnico em Informática

Técnico em Segurança do Trabalho

Terapeuta Ocupacional

Tradutor/Intérprete de Libras



Vagas para FASI

Assistente Administrativo

Assistente Social

Biomédico

Bioquímico

Contador

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Psicólogo

As remunerações variam de cargo e podem ultrapassar R$ 9 mil.

Como serão as provas do concurso público?

O concurso vai contar com seis etapas, sendo elas:

a) PROVA OBJETIVA;

b) PROVA DE APTIDÃO FÍSICA;

c) PROVA DE PRODUÇÃO ESCRITA;

d) PROVA PRÁTICA;

e) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA;

f) PROVA DE TÍTULOS

Todos os cargos realizarão a prova objetiva, já as demais fases, dependem da carreira escolhida pelo candidato. A fase objetiva do concurso público desteserá composta por conhecimentos gerais e específicos. A fase inicial está marcada para 03 de setembro de 2023.

Os cargos de agente e guarda realizarão a prova de aptidão física. A carreira de professor também será avaliada pela prova de títulos. O condutor socorrista realizará prova prática.

Na fase de aptidão física consistirá na avaliação das condições, através dos seguintes exercícios, realizados não necessariamente nessa ordem:

TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL EM UM MINUTO, TESTE DE CORRIDA DE 12 MINUTOS, TESTE DE BARRA e TESTE DE IMPULSÃO HORIZONTAL.

Os índices mínimos constam abaixo. Será considerado(a) INAPTO:

a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.000 metros, em 12 minutos;

b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 1.600 metros, em 12 minutos;

c) os candidatos que realizarem procedimento proibido, previsto neste edital.

Acesse aqui o edital completo

Outros concursos na Bahia

O concurso CODEBA 2023 (Companhia das Docas do Estado da Bahia) anuncia que as inscrições estão abertas com vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, no site do Instituto AOCP. Confira mais detalhes sobre as vagas.

Vagas concurso CODEBA 2023

As oportunidades do concurso CODEBA 2023 são para nível médio e superior nos seguintes cargos:

Nível médio: Técnico Portuário – Apoio Administrativo, Técnico Portuário – Controle Portuário, Técnico Portuário – Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações, Técnico Portuário – Manutenção de Obras e Técnico Portuário – Meio Ambiente

Nível superior: Analista Portuário – Administrador, Analista Portuário – Advogado, Analista Portuário – Analista de Tecnologia da Informação, Analista Portuário – Contador, Analista Portuário – Economista, Analista Portuário – Engenheiro Civil, Analista Portuário -Engenheiro Eletricista, Analista Portuário – Engenheiro Mecânico, Analista Portuário – Gestão Ambiental, Analista Portuário – Sanitarista, Analista Portuário – Serviço Social e Analista Portuário – Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Os salários podem ultrapassar R$ 10 mil. Os servidores ainda terão direito a R$ 1.334,95 de auxílio alimentação .

Como serão as provas do concurso CODEBA 2023 ?

As provas deverão acontecer em Salvador e estão marcadas para 19 de novembro. Vale lembrar que a Codeba é uma autoridade portuária que administra os portos de Salvador, Ilhéus e Aratu.