Prefeitura de Penedo abre novo período de inscrição para o Programa Estagiar

O Programa Estagiar tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento profissional de estudantes dos cursos de nível superior ou técnico, oferecendo a oportunidade de colocar em prática todo conhecimento adquirido em sala de aula, preparando-o para o mercado de trabalho.

A inscrição é feita através do link https://pene.do/programaestagiar, plataforma para envio do currículo dos interessados, informações que serão adicionadas ao banco de dados do Programa Estagiar, com seleção de acordo com a demanda de cada setor da Prefeitura de Penedo.

O estágio tem duração de 6 meses, podendo ser prorrogado duas vezes pelo mesmo período, e possui carga horária de 20 a 30 horas semanais, de forma compatível com o horário escolar do estudante e do setor da administração municipal.

Durante a vigência do estágio, o estudante terá direito a bolsa mensal no valor de 50% do salário mínimo vigente e vale transporte.

Para fazer parte do programa, os estudantes precisam estar matriculados e cursando em uma das instituições conveniadas ao Programa Estagiar lançado pela administração Ronaldo Lopes/João Lucas.

Confira abaixo as instituições de ensino conveniadas:

* Universidade Federal de Alagoas (UFAL)

* Faculdade Raimundo Marinho (FRM)

* Instituto Federal de Alagoas (IFAL)

* Fundação Educacional Jayme de Altavila (CESMAC)

* Sociedade de Ensino Estácio Ribeirão Preto (ESTÁCIO)

* Centro Universitário Regional do Brasil (UNIRB)