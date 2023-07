Prefeitura de Penedo alerta sobre danos causados pelas chuvas e abre Escola Irmã Jolenta para acolher desabrigados

Matéria atualizada às 11h30

As chuvas incessantes deste inverno mobilizam setores da Prefeitura de Penedo para socorrer famílias, promover a divulgação sobre os danos causados e tomar as providências relacionadas a cada situação.

Atuando em conjunto com demais órgãos da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas, a Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil alerta sobre deslizamento de terra na saída de Penedo para Piaçabuçu, na ladeira da comunidade Cerquinha, onde a rodovia estadual está parcialmente interditada, com tráfego liberado em apenas uma faixa.

Já na rodovia que liga Penedo a Pindorama, parte do asfalto cedeu no trecho próximo da ponte localizada no povoado Manimbu, com apenas uma faixa possível para o trânsito que exige bastante atenção dos motoristas.

Em relação às pessoas que estão necessitando de abrigo, a Prefeitura de Penedo abriu a Escola Municipal Irmã Jolenta para acolhimento imediato, razão da suspensão das aulas na referida unidade de ensino que seriam retomadas na próxima segunda-feira, 10, início do segundo semestre do ano letivo 2023.

A gestão municipal também está com veículos e pessoal atuando no socorro às pessoas, para transporte de bens pessoais e das famílias desalojadas pelas chuvas em Penedo.

Outra providência tomada foi a abertura da rua São Pedro, ligação entre o bairro Nossa Senhora de Fátima (Coréia) e a rodovia Mário Freire Leahy, para escoamento das águas retidas na lagoa do Oiteiro em direção ao Rio São Francisco.

Devido à intervenção emergencial, a rua São Pedro está interditada. Há pontos na zona rural também sem condições de trânsito, entre eles a ponte do Raposo (acesso para o 2º núcleo da Cooperativa) porque as chuvas elevaram o nível do rio acima da estrutura.

A Prefeitura de Penedo está mobilizada e informa os seguintes contatos para os casos de emergência e informes sobre os problemas gerados pelas chuvas.

Penedo