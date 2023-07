Prefeitura de Penedo alinha desfile do Sete de Setembro: Tradições serão resgatadas e democracia valorizada

Em uma reunião realizada na Casa de Aposentadoria na manhã desta quarta-feira, 05 de julho, a Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, orquestrou um alinhamento estratégico com diversas secretarias municipais. O objetivo principal deste encontro foi delinear a organização e realização do tradicional desfile cívico de Penedo, evento este que em sua edição de 2023 tem a democracia como tema central.

A SEMED teve a oportunidade de debater sobre o conceito do desfile, uma tradição na cidade de Penedo, além de acolher sugestões e críticas construtivas de representantes de outras secretarias municipais.

Veja também: Penedo realiza o melhor e mais emocionante desfile cívico de Alagoas

Martha Martyres, Superintendente do Gabinete Civil do Prefeito, apresentou uma proposta direcionada aos alunos da rede pública municipal de Penedo. Segundo sua sugestão, os estudantes narrariam a história da cidade ao longo do desfile. Cada ala seria responsável por uma fase da trajetória de Penedo, desde seus primeiros anos até os dias atuais.

O prefeito Ronaldo Lopes enfatizou seu desejo de que o desfile cívico seja uma oportunidade para resgatar e valorizar as tradições da população penedense, refletindo a verdadeira essência de um desfile cívico e exibindo as riquezas de Penedo.

A estrutura para acolher os espectadores, que chegam a milhares no dia da comemoração da Independência do Brasil, foi um tópico de discussão. A SECOM – Secretaria Municipal de Comunicação, em vista do sucesso alcançado no ano passado, informou que fará a transmissão ao vivo do evento em 2023. A cobertura contará com novidades, um maior número de câmeras, apresentações detalhadas das escolas, comentários e muitas outras surpresas.

A previsão é que cerca de 2.000 alunos da rede pública municipal participem do desfile, além de estudantes de escolas estaduais, particulares e representantes de instituições federais. Com isso, espera-se um evento marcante, que fortaleça a tradição e a cultura de Penedo, além de proporcionar um belo espetáculo para toda a população.

SECOM/PMP