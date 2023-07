Prefeitura de Penedo altera horário de expediente nos dias dos jogos da seleção feminina na Copa do Mundo de Futebol

O expediente nos setores da Prefeitura de Penedo será alterado nas datas das partidas da seleção feminina do Brasil durante a Copa do Mundo de Futebol, alteração prevista no Decreto Municipal nº 857/2023.

O ato considera que todas as atenções estarão direcionadas para a competição que começa nesta quinta-feira, 20. A estreia do Brasil acontece na próxima segunda-feira, 20, quando a seleção entra em campo às 8 horas (horário de Brasília).

O ato administrativo prevê o início do expediente uma hora após o término de cada partida, sendo a compensação da jornada de trabalho realizada conforme a legislação vigente e de acordo com o que for estabelecido pelo superior hierárquico de cada setor.

O decreto que também será adotado na rede pública municipal de ensino não altera o funcionamento dos serviços essenciais de responsabilidade da Prefeitura de Penedo, inclusive coleta de lixo.

DECRETO MUNICIPAL Nº 857-2023