Prefeitura de Penedo atualiza número de desalojados em decorrência das fortes chuvas

Até o momento, 79 pessoas estão desalojadas no município de Penedo

A histórica cidade de Penedo, no Estado de Alagoas, continua a enfrentar fortes chuvas. A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Educação, disponibilizou a Escola Irmã Jolenta para acolher aqueles que foram forçados a deixar suas residências devido às inundações. Além de abrigo, o local também tem servido como depósito para bens materiais, como camas, eletrodomésticos e móveis, de quem teve que se deslocar em função do mau tempo.

Acompanhe em tempo real número de desalojados e desabrigados na página inicial do site

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, em coordenação com a Defesa Civil, divulgou na tarde deste sábado, às 13h20, uma atualização do número de pessoas desalojadas. Até o momento, foram registrados 66 desalojados, tanto no centro da cidade quanto no povoado Capela.

No entanto, este número é parcial e espera-se que aumente, uma vez que ainda estão em curso as operações de diversas equipes de resgate e apoio, em especial nas áreas rurais de Penedo. As autoridades locais permanecem em estado de alerta e estão trabalhando incansavelmente para garantir a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos afetados por esta situação climática adversa.