Prefeitura de Penedo e Governo de Alagoas atendem idoso acamado em sua casa para atualização de RG

O idoso João Arnaldo dos Santos não consegue se locomover sem ajuda de outras pessoas e vive acamado em sua residência, localizada na Vila Matias, comunidade da parte alta de Penedo. Devido à sua condição, ele é assistido por equipe do Programa Melhor em Casa, desenvolvido pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS).

Além dos serviços médicos e sociais realizados no seu domicílio regularmente, João Arnaldo recebeu uma visita especial nesta quarta-feira, 05. O supervisor de atendimento da Central JÁ Penedo, Aronaldo Júnior; o diretor do Instituto de Identificação de Alagoas, Anízio Amorim; e Thyego Melo, assessor do órgão responsável pela emissão de documentos de identificação em Alagoas, estiveram na casa dele para atualizar o RG dele.

O agendamento foi articulado por meio da representante do Programa Melhor em Casa, Irenalda Semeão. Ela acompanha o idoso que sofre as sequelas graves de um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Irenalda percebeu a necessidade do paciente ter um novo RG e procurou ajuda no JÁ Penedo.

“Quando eu falei a situação ao Aronaldo, ele acolheu de forma imediata e eu me emocionei quando ele disse que a equipe viria de Maceió até a casa do sr. João. Isso é trabalhar com humanização”, relata Irenalda, agradecendo o empenho do diretor do JÁ em Penedo, local de atendimento à população de órgãos públicos e das concessionárias de água e energia elétrica.

A unidade do órgão do Governo de Alagoas está localizada na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico, no prédio onde funcionou a Sefaz, onde a coleta de dados é feita de forma digital para a emissão de documentos pessoais.

Devido às limitações do paciente, a equipe do Instituto de Identificação veio de Maceió para realizar os procedimentos manuais.

“Desde o começo, quando a Irenalda informu sobre a situação do sr. João, não medimos esforços para possibilitar essa identificação. No JÁ trabalhamos para atender todas as pessoas de forma geral. E agora o sr. João terá sua nova carteira de identidade”, declarou o supervisor de atendimento em Penedo, Aronaldo Júnior, sobre o RG que ficará pronto em até 15 dias e será enviado para o JÁ realizar a entrega ao idoso acamado.

“O Instituto de Identificação veio aqui hoje para fazer a coleta domiciliar da sua nova carteira de identidade. E o próprio Governador Paulo Dantas me pediu para agilizar a documentação porque o Governo de Alagoas leva o instituto até onde mora o cidadão. O sr. João é um requerente especial e não pode ir até o JÁ, então o Instituto veio até a casa dele trazer cidadania”, afirma o diretor do Instituto de Identificação, Anízio Amorim.

Texto Gabriela Flores e Fernando Vinícius (Prefeitura de Penedo)