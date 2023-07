Prefeitura de Penedo e Senai Alagoas irão ofertar cursos profissionalizantes gratuitos para mais de 4 mil pessoas com Programa Minha Chance

O Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, e o presidente da Federação das Indústrias de Alagoas (Fiea), José Carlos Lyra, firmaram parceria para oferta de cursos profissionalizantes que atenderão 4.080 pessoas residentes em Penedo, sem custo para os beneficiados.

O investimento formalizado nesta segunda-feira, 10, na sede da Casa da Indústria, em Maceió, é mais uma iniciativa do governo na qualificação dos penedenses, agora por meio do Programa Minha Chance.

“Essa parceria que envolve o Senai e o Sesi será direcionada para as famílias atendidas na Secretaria Municipal de Assistência Social e aos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, modalidade que em nossa administração tem total apoio e recorde de matrículas. São mais de mil pessoas que voltaram a estudar nas turmas da EJA em nossas escolas em 2023”, frisa Ronaldo Lopes, gestor que criou o Bolsa Auxílio Permanência para combater o analfabetismo entre jovens e adultos de Penedo.

Programa criado por Ronaldo Lopes gera cidadania para jovens e adultos

Os convênios do Programa Minha Chance estabelecem para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) o total de 3.120 vagas distribuídas nas áreas de construção civil, panificação (padaria e confeitaria), eletroeletrônicos, refrigeração e tecnologia da informação (operador de computador).

Para as turmas da EJA da Secretaria Municipal de Educação (Semed) serão 960 vagas nas áreas de meio ambiente e gestão e logística, todos com certificado do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), inclusive dos cursos articulados pela SEMASDH.

“Nossas instituições são reconhecidas no Brasil e no mundo e têm capacidade de transferir conhecimentos e tecnologias para ajudar a elevar o nível da formação educacional dos nossos estudantes”, disse o presidente da Fiea por meio da assessoria da instituição.

O Prefeito Ronaldo Lopes agradeceu a parceria da Fiea, elogiando o trabalho do presidente José Carlos Lyra, durante o ato que contou com a presença do Chefe de Gabinete Civil da Prefeitura de Penedo, Pedro Soares; da Secretária Ana Teresa Lopes (SEMASDH) e do Secretário Municipal de Comunicação, Kim Emmanuel.

Também participaram da agenda de trabalho o diretor regional do Senai Alagoas, Alberto Paes; a gerente executiva de educação no Sesi/Senai, Clarice Barreiros; e a gerente executiva do Sistema FIEA, Monica Fireman.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Gustavo Barreto