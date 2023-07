Prefeitura de Penedo finaliza obras de pavimentação na Vila Santa Clara

O Prefeito Ronaldo Lopes está desenvolvendo obras que melhoram a qualidade de vida da população de Penedo, com ações efetivas e inéditas para localidades formadas, em sua maioria, por famílias de baixa renda.

A obra de pavimentação e regularização da via principal da Vila Santa Clara está concluída, investimento que mudou a realidade dos moradores da comunidade esquecida pelos governos que antecederam a administração Ronaldo Lopes/João Lucas.

Com recursos do orçamento municipal e execução dos trabalhos a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), a gestão formada por penedenses que honram o compromisso com a população atende reivindicações antigas das comunidades.

“Estamos gerando dignidade para esses moradores que receberam essa melhoria através do programa Meu Bairro é Melhor, criado na gestão do nosso prefeito Ronaldo Lopes, o qual vem beneficiando muitas comunidades,” disse Ivo Costa, Secretário Municipal de Serviços Públicos.

Em ritmo acelerado, ruas desprovidas de pavimentação ganharam o investimento em mobilidade urbana, com instalação de meio-fio e calçada, proporcionando mais conforto, segurança e o direcionamento das águas das chuvas para a rede de drenagem, promovendo a felicidade dos moradores.

“Acabou a lama, acabou tudo. Aqui, meu Deus, era uma lama, mas agora está ótimo. Estamos amando tudo e agora, nós, moradores, colocamos o nome de Condomínio Vila Santa Clara”, brincou Ivone Martins, uma das beneficiadas.

“O homem só veio uma vez aqui e quando veio, já resolveu!”, resume Maria de Lourdes sobre o trabalho do Prefeito Ronaldo Lopes, depoimento que explica um dos motivos do sucesso da gestão que alcança 90% de aprovação popular.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves