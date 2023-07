Prefeitura de Penedo intensifica esforços frente às chuvas intensas

A Defesa Civil Municipal, juntamente com diversas secretarias municipais, tem se desdobrado desde o amanhecer de hoje para minimizar os impactos provocados pelas fortes chuvas que assolam a cidade de Penedo. Segundo o sistema de monitoramento, de ontem (6) para hoje (7), houve um registro de cerca de 64 mm de chuva, um índice considerado excepcional climaticamente, o que resultou na emergência de problemas crônicos na localidade.

Várias equipes da Prefeitura de Penedo estão nas ruas, realizando serviços para amenizar os contratempos causados.

Geraldo Sabino, Coordenador da Defesa Civil Municipal, declarou: “Mesmo diante deste volume significativo de chuva em nossa cidade, a situação está sob controle. Estamos fazendo rondas em diversos pontos da cidade e, em parceria com outras secretarias municipais, estamos solicitando suporte específico em determinadas áreas.”

Os servidores da Secretaria Municipal de Serviços Públicos estão atuando na desobstrução de bueiros, frequentes causadores de inundações devido ao descarte inadequado de resíduos, e na sinalização de buracos que surgiram nas vias públicas por conta das chuvas fortes. Além disso, a Secretaria também está presente nas localidades de Campos Teixeira, Ouro Verde, Beco do Carvão, Rua São Vicente, Mata Atlântica e Largo de Fátima, empreendendo esforços para mitigar os danos.

“Estamos atuando desde cedo em áreas propensas a alagamentos, como o Largo de Fátima e Ouro Verde, com desobstrução de bueiros e escoamento de águas. Confrontamos alagamentos na Feira Livre através da limpeza de bocas de lobo e estamos planejando a substituição de telhas no Pavilhão da Farinha, devido a infiltrações. O ponto mais crítico, a Rua Jatobá, está alagada, mas mantemos a situação sob controle. Seguimos firmes nessa missão.” – Ivo Costa, Secretário Municipal de Serviços Públicos.

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) também está atuando, com os agentes de trânsito focados em sinalizar o tráfego nas vias obstruídas pelo acúmulo de água. Atualmente, esses agentes estão na Rua Jatobá, na parte baixa de Penedo, local este considerado um dos mais críticos com ponto de inundação.

Os colaboradores da Secretaria Municipal de Infraestrutura, por sua vez, estão conduzindo inspeções, juntamente com assistentes sociais da SEMASDH, para averiguar se alguma estrutura poderia ocasionar danos maiores, colocando vidas em risco.

Até o presente momento, não houve registro oficial de desabrigados ou desalojados no município. Contudo, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos segue em alerta para acolher e auxiliar os mais necessitados.

A gestão de Ronaldo Lopes e João Lucas vem realizando, com recursos próprios, diversas obras para erradicar estes problemas crônicos. Exemplo disso são as obras de drenagem em andamento nos bairros de Ouro Verde, Cacimbinhas e Litoral, áreas que sofrem todas as vezes que as chuvas caem em volume expressivo.

