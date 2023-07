Prefeitura de Penedo limita locais para estacionamento de carros e motos na feira livre do centro da cidade e no Barro Duro

O ordenamento do tráfego e o estacionamento de veículos nas duas maiores feiras livres de Penedo têm novas modificações que entram em vigor a partir do próximo sábado, 29 de julho.

A partir desta data e durante todos os sábados, quando acontece a feira livre no centro da cidade, carros e motos não poderão ser estacionados na Rua Sabino Romariz, Rua Francisco Freire, Travessa Campos Teixeira, as duas travessas da Costa e Silva e no entorno da Praça Costa e Silva, assim como nas imediações deste logradouro em direção às ruas Campos Teixeira e Ulisses Batinga.

De forma permanente, também haverá limitação durante todos os dias da semana (exceto aos domingos), não sendo mais permitido estacionar motos e carros na Rua Sabino Romariz, Praça Costa e Silva e na primeira travessa Costa e Silva.

Os pontos de táxi e mototáxi permanecem funcionando normalmente na Praça Costa e Silva, onde o movimento de carga e descarga de mercadorias em caminhões acontece de forma autorizada, com espaço delimitado para o serviço.

Em relação à Feirinha do Barro Duro, além das medidas recentes já efetivadas pela SMTT, também será proibido estacionar carros e motos nas ruas da Floresta e do Vasco aos domingos, dia da maior feira livre realizada no bairro Santa Luzia.

Motoristas e motociclistas foram orientados sobre as restrições durante o final de semana passado, ação planejada pela Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) – pasta que administra as feiras livres e os mercados públicos de Penedo – com apoio da SMTT.