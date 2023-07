Prefeitura de Penedo realiza 12ª Conferência Municipal de Assistência Social

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEMASDH), juntamente com as entidades representativas da área que atuam em Penedo, realizou nesta quarta-feira, 26, no Theatro Sete de Setembro, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social.

O objetivo da conferência foi discutir políticas públicas que serão implementadas em Penedo, beneficiando principalmente a população em situação de vulnerabilidade social por meio dos programas e ações do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“Estamos em um momento de reconstrução do SUAS, analisando nosso contexto atual e promovendo ideias e propostas para discussão, especialmente sobre as pautas pertinentes à assistência social. É um momento muito importante para a assistência social, onde ouvimos os usuários e profissionais sobre suas vivências, para que possamos, cada vez mais, oferecer um serviço de qualidade”, disse Ana Teresa Lopes, gestora da SEMASDH.

O prefeito Ronaldo Lopes esteve presente no evento e falou sobre a importância da conferência. “Vamos ouvir as entidades organizadas, associações e cooperativas para formarmos um plano de ações que deveremos executar durante todo o ano, de modo a atender da melhor forma possível os penedenses”.

O evento contou com palestra da presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Daniella Gazzaneo, cujo tema foi “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

A conferência abordou cinco eixos:

Eixo 1 – Financiamento: financiamento e orçamento de natureza obrigatória como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos na garantia dos direitos socioassistenciais;

Eixo 2 – Controle Social: qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas;

Eixo 3 – Articulação entre os Segmentos: como potencializar a participação social no SUAS?

Eixo 4 – Serviços, Programas e Projetos: universalização do acesso e a integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS; e

Eixo 5 – Benefício e Transferência de Renda: a importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

Ao final do evento, foram escolhidos os delegados que representarão Penedo na conferência estadual e foram aprovadas diversas propostas para serem implementadas em nível municipal.

Texto Fagner Honorato

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Ricardo Alves