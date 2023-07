Prefeitura de Penedo realiza 3ª edição do Programa Assistência Com Você

Famílias do bairro Nossa Senhora de Fátima e comunidades próximas receberam serviços do Programa Assistência com Você, mais uma iniciativa da Prefeitura de Penedo direcionada para famílias de baixa renda.

O trabalho realizado por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH) leva até as localidades atendimento do Cadastro Único, dos programas municipais de distribuição de renda (Mesa Cheia e Bolsa Auxílio Permanência) e promove atividades direcionadas para mulheres e crianças.

O Assistência com Você também disponibiliza atendimento das secretarias municipais de Saúde, Educação e Mulher, além de serviços das concessionárias de água e luz, inclusive acesso à tarifa social.

Concluídos os atendimentos para centenas de pessoas na Coréia, como o bairro Nossa Senhora de Fátima é conhecido, a SEMASDH sorteou eletrodomésticos e diversos brindes, momento de descontração e alegria do programa criado na gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

SECOM PMP