Prefeitura de Penedo realiza capacitação para motoristas de transporte escolar

Em uma iniciativa que reforça o compromisso com a segurança e educação de nossos jovens, a Prefeitura de Penedo, sob a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes e do Vice-Prefeito João Lucas, realizou o Encontro de Formação Continuada para os motoristas de ônibus escolares da Secretaria Municipal de Educação de Penedo. O evento aconteceu nesta terça-feira, 04 de julho, no auditório do IFAL.

Durante o evento, foram abordados diversos temas para capacitar a equipe de motoristas. “Estamos proporcionando a capacitação para toda a nossa equipe de motoristas, desde a área de legislação, manutenção do veículo, segurança do trabalho e a formação de uma equipe unida”, afirma Luciano Lucena, Secretário Municipal de Educação.

De acordo com Ridel Batista, condutor de um dos ônibus escolares, “essa iniciativa é importante, a segurança, a prevenção, esse trabalho voltado à educação. Isso é importantíssimo para os nossos profissionais, para os motoristas”. Ele destacou a preocupação do secretário de educação e do prefeito em garantir a atualização constante dos condutores profissionais e a perfeita condição dos veículos para o transporte seguro dos alunos.

O evento também contou com a participação de Ângelo Santos, Diretor de Transporte e Trânsito da SEPLAG, que parabenizou todos os motoristas participantes pela dedicação e interesse demonstrados durante as palestras de capacitação. “Quero parabenizar todos os nossos motoristas que participaram no dia de hoje dessa excelente capacitação”, disse Ângelo Santos.

A Prefeitura de Penedo reconhece a importância dos condutores de transporte escolar e está empenhada em fornecer as ferramentas e conhecimentos necessários para garantir a segurança e o bem-estar de todos os estudantes da rede pública municipal. A capacitação é apenas uma parte de um esforço contínuo para garantir que nossos alunos possam ir e voltar da escola de forma segura diariamente.

Esta iniciativa exemplifica o cuidado e a valorização que a atual gestão tem com os funcionários do município e, principalmente, com a segurança dos estudantes e pedestres da cidade. A Prefeitura agradece a participação e dedicação de todos os envolvidos e reforça seu compromisso com a educação e segurança da população penedense.

Sobre o Encontro de Formação Continuada para Motoristas dos Ônibus Amarelinhos

O encontro de formação foi dividido em várias etapas ao longo do dia, cada uma focada em uma área essencial para a atuação desses profissionais.

Com abertura pelo Prof. Eduardo José dos Anjos, a agenda incluiu uma palestra sobre “Legislação e Trânsito” ministrada pelo Capitão do 11º BPM, Marcos Antônio Costa, seguida de uma discussão sobre “Mecânica e Manutenção do Veículo” conduzida por Júlio César Lins Silva.

Após uma pausa, a programação continuou com uma sessão sobre Legislação de Segurança do Trabalho e Riscos Ocupacionais, apresentada pelo Sesmt (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) representados por Michel Honorato e Waney Andrade, e concluiu com uma palestra sobre “Convivência no Trabalho”, realizada pelo psicólogo Vinícius Barbosa.

SECOM/PMP