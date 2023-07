PREFEITURA de Pirajuba – MG anuncia Concurso público com SALÁRIO de até R$4,8 MIL

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Pirajuba anuncia abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista Categoria D (3 vagas); Operador de Máquinas (2 vagas); Professor PI (3 vagas); Professor PII – Educação Física (1 vaga); Assistente Social II (1 vaga); Auxiliar de Cirurgião Dentista (1 vaga); Fiscal de Obras e Posturas (1 vaga); Fiscal Sanitário (1 vaga); e Fiscal de Meio Ambiente (1 vaga).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.379,08 a R$ 4.875,24, por carga horária de 25 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 21 de agosto até às 23h59 do dia 20 de setembro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto IADHED . O valor da inscrição está fixo em R$100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, conhecimentos em informática, ética e legislações, conhecimentos gerais e específicos; a serem aplicadas no dia 22 de outubro de 2023;

(para os cargos de motorista categoria D e operador de máquinas); prova de títulos; e avaliação médica.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNDAMENTAL: 1. Leitura e interpretação de pequenos textos. 2. Escrita de palavras: emprego de letras maiúsculas. 3. Separação em sílabas. 4. Gênero masculino e feminino. 5. Ordem alfabética. 6. Formação do plural aos substantivos terminados em vogal. 7. Fonética: letra e fonema.

MÉDIO/SUPERIOR: Compreensão e interpretação de textos; denotação e conotação; figuras; coesão e coerência; tipologia textual; significação das palavras; emprego das classes de palavras; sintaxe da oração e do período; pontuação; concordância verbal e nominal; regência verbal e nominal; estudo da crase; semântica e estilística; entre outros assuntos especificado no edital.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICA

FUNDAMENTAL: 1. Identificação de unidades de medidas de tempo (anos, mês, dia, hora, minuto e segundo), de massa e de comprimento. 2. Noções de posição, forma e tamanho. 3. Identificação de placas sinalizadoras. 4. Resolução de situações-problema envolvendo adição e subtração de números naturais; entre outros assuntos especificado no edital.

MÉDIO/SUPERIOR: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; entre outros assuntos especificado no edital.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

1. Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer para as versões do Windows 7, 8 ou 10. 2. 2. Noções básicas de navegação na internet, para as versões do Windows 7, 8 ou 10. 3. 3. Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows para as versões do Windows 7, 8 ou 10. 4. 4. Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word (versões 2007, 2010 ou 2013) e LibreOfficeWriter (versão 5.0.6 ou superior); entre outros assuntos especificado no edital.

Conteúdos especificos inerente ao cargo podem ser conferido no edital abaixo.

EDITAL nº 002/2023: clique aqui