PREFEITURA de Poço Verde – SE abre editais com SALÁRIO de até R$14,3 MIL

No estado de Sergipe, a Prefeitura Municipal de Poço Verde abre editais de concurso público e processo seletivo cujo objetivo é o preenchimento de 29 vagas em cargos de níveis fundamental incompleto até superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Edital nº 01/2023 (concurso público) : Farmacêutica (1 vaga); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo (4 vagas); Médico Veterinário (2 vagas); Enfermeiro CAPS (1 vaga); Enfermeiro PSF (4 vagas); Terapeuta ocupacional CAPS (1 vaga); Terapeuta ocupacional (1 vaga); Professor de Educação Básica (5 vagas); Técnico em Edificações (1 vaga); Assistente Social (3 vagas); Odontólogo (1 vaga); Médico PSF (05 vagas); Engenheiro Civil (1 vaga); Fisioterapeuta (2 vagas); Auxiliar de Serviços gerais (13 vagas) ;Vigilante (6 vagas); Condutor de Ambulância (3 vagas); Motorista CNH D (3 vagas); Assistente Administrativo (9 vagas); Fiscal de Vigilância Sanitária (1); Médico Pediatra (1 vaga); Médico Psiquiatra CAPS (1 vaga); Psicopedagogo (2 vagas); Técnico de Enfermagem (6 vagas); Fonoaudiólogo (1 vaga); Médico Ginecologista (01 vaga); Auxiliar de Consultório Dentário (1 vaga); e Auxiliar de Enfermagem (5 vagas).

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.320,00 a R$ 14.318,98, por carga horária de até 160 horas mês.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 20 de julho de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Instituto Seprod. O valor da inscrição oscila entre R$ 75,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva a serem aplicadas no dia 17 de setembro de 2023;

a serem aplicadas no dia 17 de setembro de 2023; prova de títulos para os cargos de nível superior.



Os editais terão validade de 02 anos, ambos a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

ATRIBUIÇÕES PREFEITURA de Poço Verde – SE

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I

Varrer e lustrar o piso; Tirar o pó dos móveis; Limpar as janelas e portas; Abastecer com produtos de limpeza e higiene as dependências da instituição; Proceder à limpeza de sanitários e banheiros; Executar serviços de lavagem de roupas, toalhas e outros; Regar os canteiros dos jardins; Auxiliar nos serviços de manutenção; Auxiliar na copa e cozinha; Executar outras tarefas, de mesma natureza e nível de dificuldade ou correlatas, determinadas pelo superior imediato; entre outras atividades.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Protocolar entrada e saída de documentos; Autuar documentos recebidos, formalizando os processos; Encaminhar os processos às unidades competentes e registrar sua tramitação; – Solicitar material administrativo necessário às atividades da unidade; Redigir expediente sumário segundo normas preestabelecidas, tais como cartas, ofícios e memorandos; Estabelecer os métodos de procedimentos possíveis, idealístico ou adaptado aos conhecidos, segundo sua economicidade e eficiência; entre outras atividades.

FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Exercer atividades, supervisionadas por profissionais de nível superior, voltadas para a educação sanitária, para o monitoramento e a fiscalização da produção, da circulação e do consumo de bens, de ambientes, bem como da prestação de serviços de interesse para a saúde, com o objetivo de eliminar, diminuir e/ou prevenir riscos, visando à promoção, à proteção e à prevenção da saúde da população.

Outras atribuições podem ser conferidas nos editais completo abaixo.

EDITAL nº 01/2023 (concurso público): clique aqui

EDITAL nº 01/2023 (processo seletivo): clique aqui