Prefeitura de Recife anuncia curso gratuito para idosos

A taxa de idosos ativos têm crescido no Brasil. Atualmente, a classe tem buscado curso gratuito, melhoria na qualidade de vida e se manter no mercado de trabalho.

Pensando nisso, trouxemos novidades! A prefeitura de Recife anuncia cursos gratuitos para a melhor idade. O anúncio foi feito na sexta-feira, 21 de julho, contudo, as inscrições ainda estão abertas.

Curso gratuito para idosos

O curso gratuito ofertado é o de “Educação, Saúde e Cidadania na Velhice”.

Serão oferecidas 120 vagas: duas turmas, com 60 vagas cada uma. As inscrições seguem até o dia 4 de agosto. O curso terá carga horária de 1095 horas. A primeira aula acontece dia 8 de agosto.

As aulas serão expositivas, práticas e lúdicas. A principal intenção do projeto é incentivar os idosos a serem ativos e buscarem ainda mais a independência.

Duração do curso gratuito

Vale lembrar que o curso promovido pela Prefeitura do Recife e pela UFRPE durará 18 meses e será dividido em quatro módulos.

Os alunos poderão adquirir conhecimentos para se qualificar para o mercado de trabalho. Entre os assuntos abordados serão:

etapas do envelhecimento e de gastronomia, informática e panificação. Elas também vão envolver prática de esportes nos ginásios e de natação.



Você também pode gostar:

Sobre alimentação, o restaurante universitario da UFRPE estará aberto a fim de proporcionar refeição gratuita nos dois dias de aulas semanais.

Como são realizadas as inscrições do curso gratuito?

As inscrições poderão ser realizadas de forma presencial no seguinte endereço:

Secretaria do Curso de Educação Física da UFRPE, das 7h30 às 16h. Rua Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos. Prédio Central. 3320.5445. Gerência da Pessoa Idosa, Avenida Cais do Apolo, 925, das 9h às 16h. Contato 3355 8534.

Sobre esta oportunidade a professora Nayana Pinheiro, do Núcleo de Envelhecimento, Velhice e Idosos da UFRPE declarou: “Do ponto de vista da Gerontologia, o curso cumpre o papel na busca por efetivar os direitos das pessoas idosas no âmbito educacional, bem como estimular a aprendizagem ao longo da vida e as relações intergeracionais que serão viabilizadas durante o processo de formação dos estudantes e idosos e jovens da UFRPE”.

Vagas para cursos online

Os cursos gratuitos online são uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar o currículo e conseguir se destacar no mercado de trabalho. O MEC- Ministério da Educação anuncia 100 mil vagas para diversos cargos. Os cursos possuem certificado e para conseguir o documento é preciso concluir o curso e ter um bom desempenho por meio da resolução de questões aplicadas. Cursos gratuitos online Confira a lista de oportunidades: Curso: A BNCC nos Anos Finais do Ensino Fundamental: Ciências O curso tem carga horária de 40 horas. Ao todo são 2183 vagas abertas. Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2781/informacoes Curso: A BNCC e a Gestão Escolar São 30 horas com vagas abertas em todo o país Veja as oportunidades a seguir: Vagas abertas: Mato Grosso do Sul Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4591 Pará Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 3112 Paraíba Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4674 Paraná Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 1768 Pernambuco Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4591 Piauí Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4781 Rio de Janeiro Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4442 Rio Grande do Norte Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4797 Rio Grande do Sul (2) Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4138 Rondônia Número máximo de vagas: 5000

Vagas disponíveis : 4895 Inscrições: https://avamec.mec.gov.br/#/instituicao/seb/curso/2769/informacoes Veja mais aqui