prefeitura de São Carlos anuncia edital com salários de até R$ 5 mil

Mais um concurso SP ( São Paulo). Dessa vez, a prefeitura de São Carlos anuncia edital com salários que podem chegar a R$ 5 mil.

Os interessados poderão se inscrever entre 10 de julho e seguem até o dia 03 de agosto por meio do portal da banca, Instituto Nosso Rumo.

Vagas concurso SP

São 2 editais que ofertam 52 vagas. No primeiro edital, as vagas são para:

Servente de Merendeira (1), Intérprete Educacional de Libras (2), Professor de Educação Especial (1), Professor de Música (1) e Bibliotecário (1).

A carga horária varia de 24 até 40 horas semanais com salários acima de R$ 5 mil.

Por sua vez, o segundo edital do concurso SP oferta as seguintes oportunidades:

Operador de Rádio (1) Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Médico Cardiologista (1), Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço (1), Médico Clinico Geral (10), Médico Endocrinologista (1), Médico Endocrinologista Infantil (1), Médico Ginecologista (1), Médico Hematologista (1), Médico Infectologista (1), Médico Neurocirurgião (1), Médico Neuroclínica (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Onco- Hematologista (1), Médico Oncologista Cirúrgico (1), Médico Oncologista Clínico (1), Médico Pediatra (1), Médico Pneumologista (1), Médico Psiquiatra (4), Médico Reumatologista (1), Médico Saúde da Família (1), Médico Urgência e Emergência (10), Médico Urologista (1) e Médico Vascular (1).

Neste caso, os salários podem chegar até R$ 18 mil.

Os interessados poderão se inscrever nos editais por meio do site da banca www.nossorumo.org.br das 10h do dia 10 de julho atá as 23h59min do dia 03 de agosto de 2023.



Você também pode gostar:

Como serão as provas do concurso SP?

O concurso vai contar com três fases:

Prova objetiva para todos os cargos;

Prova prática para o cargo de Intérprete Educacional de Libras;

Prova de títulos para os cargos de nível superior

A fase objetiva vai acontecer no dia 03 de setembro, os locais serão divulgados no mês de agosto.

Demais concurso SP

Mais um concurso público. Dessa vez, a prefeitura de Guarulhos, São Paulo, anuncia que foi liberado um edital com 148 vagas para nível superior.

Os interessados poderão se inscrever das 10h de 3 de julho até as 23h59 de 1º de agosto. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.vunesp.com.br. A taxa de participação custa R$ 128.

Vagas concurso público

Ao todo são 148 vagas no concurso SP, sendo 1 para biomédico e 147 oportunidades para médico. Os salários estão entre R$ 3.772,83 até 17.020,06. Além dos salários, os aprovados receberão os seguintes benefícios:

auxílio-alimentação de R$ 1.100;

auxílio-transporte.

Especialidades concurso público

Confira a seguir as vagas de acordo com a especialidade:

acupunturista (1);

alergologista e imunologista (1);

ambulatorial (31);

cardiologista (1);

cardiologista pediátrico (1);

cirurgião vascular (1);

coloproctologista (1);

dermatologista (1);

endocrinologista (1);

de família (20);

fisiatra (1);

gastroenterologista (1);

gastroenterologista pediátrico (1);

ginecologista e obstetra ambulatorial (25);

infectologista (1);

mastologista (1);

nefrologista (1);

nefrologista pediátrico (1);

neurologista pediátrico (1);

ortopedista e traumatologista ambulatorial (1);

otorrinolaringologista (1);

pediatra ambulatorial (1);

pediatra urgência e emergência (1);

pneumologista (1);

psiquiatra ambulatorial (22);

radiologista e diagnóstico por imagem (5);

reumatologista (2);

urgência e emergência (20);

urologista (1).

Como serão as provas deste concurso público?

A fase objetiva vai acontecer no dia 17 de setembro. Ao todo serão 40 questões divididas do seguinte modo

informática;

políticas de saúde;

conhecimentos específicos.

Os candidatos de nível superior ainda realizarão prova de títulos. Neste caso poderão apresentar certificados de:

especialização;

mestrado;

doutorado.

O concurso SP tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Outros concursos em São Paulo

Mais um concurso educação. Dessa vez,a Secretaria Municipal de Educação de Birigui, São Paulo, anuncia edital com 74 vagas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever através do site da organizadora, Vunesp, entre os dias 04 de julho a 03 de agosto de 2023. A taxa é de R$ 98,80.

Vagas concurso educação

Confira a seguir as vagas e cargos ofertados:

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Educador Auxiliar de Oficina Curricular 05 R$ 3.710,27 Educador de CEI 10 R$ 3.368,77 Professor Auxiliar 14 R$ 3.710,27 Professor de Educação Especial CR R$ 4.562,73 Professor de Educação Infantil 10 R$ 3.710,27 Professor I (1º ao 5º ano do

Ensino Fundamental) e de

Educação de Jovens e Adultos

(EJA) 30 R$ 3.710,27 (Ensino Fundamental Regular)/ R$ 2.344,49 (EJA) Professor II de Educação Física 5 R$ 33,79 hora/aula

Veja mais detalhes deste concurso