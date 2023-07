Prefeitura de Teresina confirma concurso com 1.000 vagas para educação

A Prefeitura Municipal de Teresina, no estado do Piauí, confirmou a realização de um novo concurso público destinado à área da educação.

Ao todo, a expectativa é que a Prefeitura de Teresina crie até mil vagas para os cargos de professor do primeiro ciclo, professor do segundo ciclo, pedagogo e psicopedagogo.

O anúncio foi realizado nesta quarta-feira, 05 de julho, pelo secretário de educação da cidade, Nouga Cardoso, durante entrevista ao programa Notícia da Manhã. O secretário ainda aproveitou a ocasião para informar que novas vagas para outras áreas do município foram solicitadas.

“Encaminhamos também a mensagem para a criação de vagas para profissões necessárias para o planejamento da Semec, como biblioeconomia, fonoaudiologia, psicopedagogia, engenharia civil, agronomia, ciências contábeis, administração, entre outros”, disse o secretário.

O projeto de lei (PL) que autoriza a realização do concurso para a educação já foi protocolado na Câmara dos Vereadores, mas ainda não entrou na pauta para votação.

Quando aprovado, a Secretaria de Educação de Teresina contará com um quadro efetivo de 4.744 servidores, entre vagas que já estão preenchidas, ociosas e as que foram criadas com o novo PL.

“A partir desse acréscimo, totalizarão mais de quatro mil vagas no quadro de efetivos. Obviamente que parte dessas vagas já estão ocupadas por servidores efetivos e outras estão ociosas. Essas vagas serão preenchidas no próximo concurso, mas também ainda haverá reservas de vagas para serem ocupadas no futuro, quando a rede necessitar do processo de expansão”, explicou o secretário.

O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, afirmou que esse será o maior concurso voltado à área da educação já realizado pela cidade.

“Estamos buscando oferecer ainda mais profissionais para a melhor educação pública do Brasil. A nossa gestão, desde o seu primeiro dia, valoriza a educação e esse concurso é uma prova disso. Em breve, novos profissionais estarão trabalhando nas nossas escolas municipais”, afirmou o prefeito.

Governo do Piauí abre processo seletivo para níveis médio a superior



Você também pode gostar:

A Secretaria de Administração (Sead) do Governo do estado do Piauí, divulgou a abertura de um Processo Seletivo destinado a contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos dentro da administração pública. Os salários vão de R$ 1.600,00 a R$ 3.700,00 mensais.

Vagas e salários Governo do Piauí

Ao todo, a Sead oferece 109 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico (Para atuarem em unidade de medidas protetivas e socioeducativas da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Direito Humanos (Sasc), nos municípios de Teresina, Picos e Parnaíba)

Cuidador social – 33 vagas;

Agente socioeducativo – 68 vagas.

Nível superior completo (Para atuação na Secretaria da Agricultura Familiar)

Agrônomo (SAF). – 5 vagas;

Técnico agrícola – 3 vagas.

Os salários oferecidos pela Sead – PI variam entre R$ 1.600,00 a R$ 3.700,00 dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salário de R$ 1.600,00 para jornada de trabalho de plantão 24h x 72h.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 1.600,00 a R$ 3.700,00 para jornada de trabalho de plantão 24h x 72h.

Inscrições Governo do Piauí

Os interessados em participar do Processo Seletivo da Sead têm entre os dias 13 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site. O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 60,00 e R$ 80,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site do Governo até o dia 5 de julho de 2023 e preencher o requerimento de isenção.

Etapas Processo Seletivo Governo do Piauí

O Processo Seletivo contará com as seguintes etapas:

Prova de títulos de caráter classificatório.

de caráter classificatório. Análise de currículo de caráter eliminatório e classificatório.

A análise dos documentos enviados está prevista entre os dias 14 a 19 de julho de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.