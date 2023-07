Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia seleção com 73 vagas

Mais um edital saúde. Dessa vez, a prefeitura do Rio de Janeiro anuncia edital com 73 vagas para várias áreas e carreiras.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 10 e 19 de julho de 2023 pela internet, no endereço eletrônico https://forms.gle/mnrVvTmrnbq6bVoR6.

Vagas edital saúde

Como mencionado, são 73 vagas para preenchimento do quadro de médicos do município. As especialidades são para as seguintes áreas:

Obstetrícia, Anestesiologia, Cirurgia Pediátrica, Preventiva e Social (Epidemiologia), Neonatologia, Radiologia, Pediatria (sala de parto), Intensivista Adulto, Nutrologia, Cirurgia Pediátrica, Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Neurocirurgia e Ortopedia e Traumatologia.

Já a lotação do edital saúde é para estes hospitais:

HMLJ/Coordenação Materno Infantil Leila Diniz, Hospital Maternidade Alexander Fleming, Hospital Maternidade Carmela Dutra, Hospital Maternidade Fernando Magalhães, Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, Hospital Municipal Jesus, Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, Hospital Municipal Àlvaro Ramos, Hospital Municipal de Piedade, Hospital Municipal Raphael de Paula Souza, Hospital Municipal Lourenço Jorge, Hospital Municipal Miguel Couto e no Hospital Municipal Salgado Filho.

Os aprovados serão contratados pelo prazo de um ano, o prazo pode ser prorrogado a depender da necessidade do município.

A remuneração dos profissionais temporários vão de R$ 7.071,23 a R$ 8.097,20 e das vagas abertas pelo certame, 5% estão reservadas a candidatos portadores de deficiência e outros 20% a candidatos negros e índios.

Como serão as provas deste edital saúde?



A análise será feita por conta da análise curricular. Veja os seguintes critérios:

Comprovação de conclusão do programa de residência médica ou especialização lato sensu para a vaga a que concorre: 20 pontos por título;

Comprovação de residência médica; especialização lato sensu ou stricto sensu; título de especialista (AMB ou equivalente) em área de atuação correlata à vaga que concorre: 20 pontos por título;

Comprovação de experiência profissional na vaga a que concorre, exceto no caso de vínculo oriundo de contratação por tempo determinado na PCRJ: 10 pontos por ano, até 60 pontos.

Outros concurso RJ

O concurso PMERJ Saúde (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) está na praça e oferta 67 vagas para nível médio e superior.

Vale lembrar que as carreiras são para Técnico em Enfermagem e Oficiais Médicos, para ampla concorrência, negros e indígenas, além dos candidatos em hipossuficiência econômica.

As inscrições ainda não foram abertas e estarão disponíveis entre os dias 20 de julho até 20 de agosto por meio do site da banca organizadora, IBADE, ao custo de R$ 100,00 a R$ 120,00.

Salários concurso PMERJ Saúde

Os salários variam a depender do cargo. Para técnico de enfermagem, por exemplo, a remuneração básica inicial para a graduação de Aluno Cabo PM Especialista é de R$ 4.637,26 e após o Curso de Formação de Cabos na Graduação de Cabo PM Especialista é de R$ 6.028,45.

Já para a carreira de 1º Tenente PM Estagiário do Quadro de Oficiais de Saúde (QOS), os valores serão de R$ 8.716,46 e após o Estágio Probatório de Adaptação de Oficiais (EPAO) no posto de 1º Tenente PM Médico é de R$ 11.505,73.

Sobre vagas concurso PMERJ Saúde

Serão 67 vagas para o concurso PMERJ nos seguintes cargos:

Cabo PM Especialista (QPMP-6) do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) – 25 vagas

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) – 42 vagas Anestesiologia: 1 vaga; Cirurgia Geral: 1 vaga; Cirurgia Pediátrica: 1 vaga; Cirurgia Vascular: 1 vaga; Cirurgia Vascular – Endovascular: 1 vaga; Clínica Médica: 20 vagas; Neurocirurgia: 4 vagas; Ortopedia: 1 vaga; Psiquiatria: 7 vagas; Radiologia: 1 vaga; e Terapia Intensiva – Adulto: 4 vagas.



Os salários variam a depender do cargo, sendo:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS): R$ 8.716,46; e

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS): R$ 4.637,26

Após o estágio, os valores são:

1º Tenente PM Médico: R$ 11.505,73;

Cabo PM Especialista: R$ 6.028,45.

Como serão as provas do concurso PMERJ ?

As provas do concurso serão divididas em várias fases e a fase objetiva deve acontecer no dia 01 de outubro. Confira: