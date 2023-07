prefeitura em Goiás anuncia edital com 1.584 vagas!

Mais um concurso educação. Dessa vez, uma prefeitura em Goiás, cidade de Catalão, anuncia edital com 1.584 vagas para a Secretaria Municipal de Educação.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 04 de agosto e 05 de setembro, através do site da banca organizadora, a Fundação Aroeira. A taxa ficou fixada em R$ 150,00.

Vagas concurso educação

São 1.584 vagas entre imediatas e formação de cadastro reserva. Veja a seguir a distribuição:

CARGOS VAGAS SALÁRIO PROFESSOR DE BANDA

MUSICAL PD-1

20 HORAS-AULA VA-AC 4 + CR-AC 11 + CR-PcD 1 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA VA-AC 304 + VA-PCD 16 + CR-AC 912 + CR-PcD 48 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA (DISTRITO DE

SANTO ANTONIO DO RIO VERDE

E REGIÃO) VA-AC 25 + VA-PCD 1 + CR-AC 74 + CR-PcD 4 R$ 2.210,28 PROFESSOR PEDAGOGO PD-1

20 HORAS-AULA (DISTRITO DE PIRES BELO) VA-AC 19 + VA-PCD 1 + CR-AC 57 + CR-PcD 3 R$ 2.210,28 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA

PD-1 – 20 HORAS-AULA VA-AC 23 + VA-PCD 1 + CR-AC 68 + CR-PcD 4 R$ 2.210,28 PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – PD-1 – 20 HORAS-AULA (DISTRITO

DE SANTO ANTONIO DO RIO

VERDE E REGIÃO) VA-AC 2 + CR-AC 6 R$ 2.210,28

Como serão as provas do concurso educação?

As provas estão marcadas no dia 22 de outubro. Serão aplicadas as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa

Matemática

Conhecimentos Gerais

Conhecimentos Específicos

Será aprovado na Etapa Única e no concurso público o candidato que obtiver nota igual ou superior a 35,0 (trinta e cinco) pontos e estiver classificado até o ponto de corte que corresponda à nota obtida pelo candidato classificado na posição equivalente à soma das vagas abertas e das vagas do cadastro de reserva.

A Segunda Etapa para os cargos de Professor de Educação Física, Professor de Banda Musical e Professor Pedagogo, de caráter classificatório e eliminatório, consistirá na Prova Discursiva, a ser realizada na mesma data das Provas Objetivas.



Já a Segunda Etapa para os cargos de Assistente Social, Engenheiro, Nutricionista e Psicólogo, de caráter classificatório, apenas, consistirá na Prova Títulos.

Clique aqui e acesse o edital completo

Outros concursos educação

Mais um concurso Educação na área. Dessa vez, no estado de Minas Gerais e na prefeitura de Extrema. Ao todo são 900 vagas. 51 vagas são para pessoas com deficiência.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 4 de setembro e 5 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (www.ibam-concursos.org.br), organizador do processo de seleção. A taxa de inscrição varia de cargo, sendo de:

R$ 52,50 para níveis alfabetizado e fundamental;

R$ 62,50 para ensino médio; e

R$ 82,50 para formação superior.

Vagas concurso Educação

Como mencionado são 900 vagas para vários níveis de escolaridade. Para alfabetizado ou nível fundamental são para estes cargos:

cozinheira (21 vagas), motorista CNH categoria “D” (32) e ajudante de serviço escolar I (160).

Os salários variam de R$ 1.713,70, R$ 2.448,45 e R$ 1.466,38

Para ensino médio, as vagas são para:

cargos de auxiliar administrativo (3), inspetor de alunos (27), monitor escolar I (370), monitor escolar II (50) e secretária de escola (17). Os vencimentos variam de R$ 924,12 a R$ 2.238,58

Já para nível superior, as vagas são para:

professor de educação infantil (44), professor de educação básica I (100), PEB II arte (2), PEB II ciências (6), PEB II história (4), PEB II língua inglesa (14), PEB II matemática (17), orientador pedagógico II (7), psicólogo escolar (16) e psicopedagogo (10).

Neste caso, os salários variam de R$ 3.259,54 e R$ 5.281.

Como serão as provas do concurso Educação?

As provas serão aplicadas entre os dias 19 e 26 de novembro. O certame vai contar com as seguintes fases:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para motorista e cozinheira; e prova de títulos, de caráter unicamente classificatório, para nível superior.

A fase objetiva vai contar com as seguintes disciplinas:

português;

matemática;

raciocínio lógico;

legislação educacional e suas atualizações;

informática; e/ou

conhecimentos específicos.