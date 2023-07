prefeitura em Minas Gerais anuncia edital com 236 vagas para todos os níveis de escolaridade

Mais um concurso público liberado. Dessa vez, a prefeitura de Carandaí, Minas Gerais, anuncia edital com 236 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever 10h do dia 28 de agosto até as 23h59min do dia 10 de outubro de 2023 pelo endereço eletrônico www.avalia.org.br. As taxas vão de R$ 70,00 a R$ 100,00, de acordo com o cargo escolhido pelo candidato.

Vagas concurso público

Como mencionado, são 236 vagas para estes cargos:

Cargos da administração direta

Auxiliar de Serviços Gerais Calceteiro Carpinteiro Conservador de Estradas e Logradouros Operário Pintor Auxiliar Cuidador da Casa Lar Borracheiro Cozinheiro Mecânico Motorista Porteiro Agente Administrativo Agente de Almoxarifado da Creche Pró-Infância Agente Educador Assistente Escolar Especializado (AEE) Auxiliar de Distribuição de Alimentação Escolar Cuidador da Casa Lar Fiscal Ambiental Fiscal de Obras Fiscal de Posturas Fiscal Sanitário Monitor de Creche Operador de Motoniveladora Operador de Retroescavadeira Professor I Recepcionista Secretário Escolar Secretário Escolar da Creche Pró-Infância Técnico em Informática Técnico em Meio Ambiente Técnico em Nutrição e Dietética Técnico em Segurança do Trabalho Administrador de Redes Advogado Arquivista Assistente Social – 30 horas Auxiliar de Coordenação Pedagógica da Creche Pró-Infância Bibliotecário Biólogo Contador Controlador Geral Coordenador Pedagógico da Creche Pró-Infância Engenheiro Civil Engenheiro Florestal Especialista em Educação Farmacêutico Fiscal Tributário Fisioterapeuta Fonoaudiólogo Médico – Especialista em Saúde Mental Médico do Trabalho Médico Veterinário – 30 horas Nutricionista Professor de Creche Pró-Infância Professor de Música Professor de Artes Professor de Ciências Professor de Educação Física Professor de Ensino Religioso Professor de Geografia Professor de História Professor de Inglês Professor de Matemática Professor de Português Psicólogo

Mais vagas do concurso público

Confira mais oportunidades a seguir:

Cargos instituto de previdência



Auxiliar de Serviços Gerais Agente Administrativo Contador

Cargos Hospital Municipal Sant’Ana

Auxiliar de Serviços Gerais Técnico em Enfermagem Fisioterapeuta Respiratório

A carga horária varia de 20 até 40 horas semanais. Já os salários podem chegar até R$ 7.076,02.

Como serão as provas deste concurso público?

O concurso vai acontecer em duas fases:

Prova objetiva para todos os cargos.

Teste de aptidão física para cargos de Calceteiro, Conservador de Estradas e Logradouros, Operário e Auxiliar de Distribuição de Alimentação Escolar.

A fase objetiva vai acontecer no dia 19 de novembro e os locais de prova sairão na última semana de outubro.

Outros concursos no sudeste

Mais um concurso SP ( São Paulo). Dessa vez, a prefeitura de São Carlos anuncia edital com salários que podem chegar a R$ 18 mil.

Os interessados poderão se inscrever entre 10 de julho e seguem até o dia 03 de agosto por meio do portal da banca, Instituto Nosso Rumo.

Vagas concurso SP

São 2 editais que ofertam 52 vagas. No primeiro edital, as vagas são para:

Servente de Merendeira (1), Intérprete Educacional de Libras (2), Professor de Educação Especial (1), Professor de Música (1) e Bibliotecário (1).

A carga horária varia de 24 até 40 horas semanais com salários acima de R$ 5 mil.

Por sua vez, o segundo edital do concurso SP oferta as seguintes oportunidades:

Operador de Rádio (1) Farmacêutico (1), Fisioterapeuta (1), Médico Cardiologista (1), Médico Cirurgião Cabeça e Pescoço (1), Médico Clinico Geral (10), Médico Endocrinologista (1), Médico Endocrinologista Infantil (1), Médico Ginecologista (1), Médico Hematologista (1), Médico Infectologista (1), Médico Neurocirurgião (1), Médico Neuroclínica (1), Médico Oftalmologista (1), Médico Onco- Hematologista (1), Médico Oncologista Cirúrgico (1), Médico Oncologista Clínico (1), Médico Pediatra (1), Médico Pneumologista (1), Médico Psiquiatra (4), Médico Reumatologista (1), Médico Saúde da Família (1), Médico Urgência e Emergência (10), Médico Urologista (1) e Médico Vascular (1).

Neste caso, os salários podem chegar até R$ 18 mil.

Os interessados poderão se inscrever nos editais por meio do site da banca www.nossorumo.org.br das 10h do dia 10 de julho atá as 23h59min do dia 03 de agosto de 2023.

Como serão as provas do concurso SP?

O concurso vai contar com três fases:

Prova objetiva para todos os cargos;

Prova prática para o cargo de Intérprete Educacional de Libras;

Prova de títulos para os cargos de nível superior

A fase objetiva vai acontecer no dia 03 de setembro, os locais serão divulgados no mês de agosto.

Demais concurso SP

Mais um concurso público. Dessa vez, a prefeitura de Guarulhos, São Paulo, anuncia que foi liberado um edital com 148 vagas para nível superior.

Os interessados poderão se inscrever das 10h de 3 de julho até as 23h59 de 1º de agosto. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.vunesp.com.br. A taxa de participação custa R$ 128.

