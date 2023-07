prefeitura em Minas Gerais anuncia edital com quase 900 vagas

Mais um concurso para Educação. Dessa vez, a prefeitura de Uberaba, Minas Gerais, anuncia edital com 875 vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 13 de setembro e 13 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP (https://novo.ibgpconcursos.com.br), banca organizadora.

O valor da taxa depende do cargo, sendo de R$ 70 (ensino médio) e R$ 100 (superior).

Vagas concurso para Educação

Das 875 vagas ofertadas neste concurso para Educação, 44 são reservadas a pessoas com deficiência e 175 para os negros.

As vagas de nível médio são para cargos de professor de educação básica – anos iniciais do ensino fundamental – 1º ao 5º ano (227 vagas) e professor de educação infantil (425).

Neste caso, os salários são de R$ 4.144,26 mensais. Para os cargos de nível superior, as oportunidades são para:

coordenador pedagógico II (81),

inspetor educacional (9),

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – arte (4),

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – ciências (3),

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – educação física (41),

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – geografia (20),

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – história (3),

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – informática (12),

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – matemática (38)

professor de educação básica – anos finais do 6º ao 9º ano – português/inglês (12).



Os salários variam a depender do cargo, sendo de R$ 3.118 para inspetor, R$ 4.310,04 para coordenador e R$ 22,80 por hora/aula para professores.

Como serão as provas do concurso para Educação?

A prova objetiva está marcada para 05 de novembro e contará com 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

10 questões de português;

6 de raciocínio lógico;

2 de noções de informática;

7 de conhecimentos pedagógicos;

5 de legislação educacional; e

10 de conhecimentos específicos.

Ainda sera cobrada avaliação de títulos para alguns cargos.

Clique aqui para acessar edital

Outros concursos para professores

O concurso UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) anuncia abertura de um novo edital de nível superior, para o cargo de professor.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 17 de julho e 7 de agosto de 2023, No endereço eletrônico da própria Universidade. A taxa de inscrição é R$ 200.

Vagas concurso UFRB

São 14 vagas para carreira de magistério superior para o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, localizado no município de Cruz das Almas/BA.

As vagas serão distribuídas levando em conta as áreas de conhecimento, assim como titulação. O ingresso na carreira do magistério superior será no nível I da Classe A, cuja remuneração varia de R$ 2.437,59 a R$ 4.875,18, além da retribuição por titulação.

Atribuições do cargo

Os aprovados realizarão as seguintes funções:

Participar da elaboração e cumprimento do Plano de Ensino da disciplina em conformidade com o Projeto Pedagógico dos Cursos para os quais suas disciplinas forem oferecidas;

Ministrar o ensino sob sua responsabilidade, em conjunto com os demais docentes, cumprindo integralmente o Plano de Ensino da disciplina e sua carga horária;

Utilizar metodologias condizentes com a disciplina, buscando atualização permanente;

Executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das Instituições;

Participar ativamente do desenvolvimento científico e cultural da sua área de conhecimento; entre outras atividades

Como serão as provas do concurso UFRB?

Os candidiatos serão avaliados mediante algumas fases. A etapa inicial está prevista para os dias 5 e 26 de novembro de 2023. Os interessados ainda serão avaliados por meio destas fases:

prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; defesa de memorial, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

Outro concurso UFRB

O concurso UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) anuncia que outro edital está na praça. As oportunidades são para o cargo de Técnico-Administrativo em Educação, em diversas especialidades.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 11 de julho e 14 de agosto de 2023, através do site da banca organizadora, Instituto AOCP. A taxa varia de acordo com a escolaridade, sendo:

Nível médio/técnico: R$ 100,00;

Nível superior: R$ 150,00.