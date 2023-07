prefeitura em Pernambuco anuncia editais com 115 vagas

Mais um concurso público. Dessa vez, a prefeitura de Pombos, em Pernambuco, anuncia a liberação de três editis que totalizam 115 vagas.

As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 21 de julho e 04 de setembro de 2023, pela internet, por meio do endereço eletrônico https://concursos.igeduc.org.br.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, os valores estão entre R$ 80 e R$ 115.

Vagas deste concurso público

São 115 vagas para todos os níveis de escolaridade. O edital 01 conta com as seguintes vagas:

Auxiliar de eletricista (1)

Auxiliar de mecânico (1)

Auxiliar de serviços gerais (9)

Carpinteiro (1)

Copeiro (1)

Coveiro (1)

Encanador (1)

Marceneiro (1)

Merendeiro (3)

Pedreiro (1)

Pintor (1)

Servente (3)

Soldador (1)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de creche (3)

Auxiliar de educação especial (5)

Auxiliar de farmácia (1)

Eletricista (1)

Motorista CNH B (1)

Motorista de transporte escolar (7)

Recepcionista (2)

Vigia (1)

Analista de manutenção de computadores (1)

Auxiliar de engenharia (1)

Fiscal de obras (1)

Mecânico (1)

Técnico em laboratório (1)

Técnico em radiologia (1)

Advogado (1)

Analista de controle interno (1)

Analista de recursos humanos (1)

Analista jurídico (1)

Arquiteto (1)

Assistente social (3)

Auditor fiscal (1)

Biomédico (1)

Contador (1)

Engenheiro agrônomo (1)

Engenheiro civil (1)

Farmacêutico (1)

Fiscal de tributos (1)

Fisioterapeuta (1)

Fonoaudiólogo (1)

Médico cardiologista (1)

Médico ortopedista (1)

Médico pediatra (1)

Médico plantonista (1)

Médico psiquiatra (1)

Nutricionista (2)

Procurador municipal (1)

Psicólogo (2)

Psicopedagogo (1)

Terapeuta ocupacional (1)

Veterinário (1)

Professor de atendimento educacional especializado (5)

Professor brailista (2)

Professor de ciências (1)

Professor de geografia (1)

Professor de história (1)

Professor de língua inglesa (1)

Professor de língua portuguesa (1)

Professor de matemática (1)

Professor intérprete de libras (2)

Professor PA (10)

Já o edital 02 é para o seguinte cargo:

Guarda civil municipal (4).

O edital 03 oferta as seguintes vagas:

Agente comunitário de saúde (1)

Agente de combate às endemias (1)

Os salários variam de acordo com a carga horária de trabalho e carreira escolhida, estando entre: R$ 1.320,00 e R$ 3.000,00

Como serão as provas do concurso público?

O concurso vai contar com as seguintes fases:



Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos

Avaliação de títulos, de caráter classificatório, para os cargos de Professor;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório para Guarda Civil

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório para Guarda Civil

Investigação social, de caráter eliminatório, Para Guarda Civil

Curso de formação, de caráter eliminatório para Guarda Civil

Curso de formação inicial, de caráter eliminatório para Agente de Saúde e de Endemias.

As provas objetivas vai acontecer em datas diferentes, sendo:

Dia 24 de setembro para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Procurador Municipal, Auxiliar Administrativo, Professor Anos Iniciais, Guarda Civil, Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. Já no dia 15 de outubro, os candidatos que vão se dirigir às provas são fundamental, médio, técnico e professor.

Outros concursos em Pernambuco

O concurso PM PE ( Polícia Militar de Pernambuco) está entre um dos editais mais esperados. A dúvida principal é: o certame vai sair em 2023?

De acordo com o coronel Tibério César dos Santos, o edital pode sim ser publicado em 2023, principalmente, levando em conta a necessidade de composição do quadro de servidores.

Atualmente, a corporação conta com 16.400 policiais. Porém, o quantitativo está abaixo do necessário, 26 mil servidores.

É importante destacar o edital já encontra-se autorizado. Confira a seguir mais detalhes sobre os últimos editais a fim de te deixar mais preparado para o novo certame que deve ofertar 2.580 vagas para os cargos de Oficial e Soldado.

Requisitos concurso PM PE

Os requisitos necessários são:

Possuir escolaridade mínima de ensino médio completo (Soldado) ou ensino superior em Direito (Oficial);

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data de ingresso na carreira de militar do Estado e, no máximo, 30 anos na data de inscrição no concurso (35 anos para Oficial da Saúde);

Condução de veículos automotores, no mínimo, na Categoria B;

Possuir altura mínima de 1,65m para homens e altura mínima de 1,60m para mulheres

Atribuições

As atribuições do concurso PM PE variam a depender do cargo. Para as pessoas que desejam seguir a carreira de Oficial deverão exercer atividade discente, em regime de dedicação integral, e demais atividades internas e externas atreladas à sua formação, durante o período de duração do Curso.

Entretanto, para a carreira de Soldado deverão realizar policiamento ostensivo preventivo fardado; atender e solucionar ocorrências; executar atividades operacionais e policiamento reservado; restabelecer ordem pública; controlar distúrbios civis, entre outras atribuições.

