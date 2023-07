prefeitura em São Paulo abre edital para todos os níveis de escolaridade

Mais um concurso público em São Paulo. Dessa vez, a prefeitura de Vargem Grande Paulista anuncia edital com 72 vagas para todos os níveis de escolaridade.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 28 de julho por meio do portal da banca RBO Assessoria, ao custo de até R$ 62, de acordo com o cargo pretendido.

Vagas concurso público

Ao todo saõ 72 vagas distribuídas entre estes cargos:

Agente de Manutenção (2)

Braçal (3)

Motorista (1)

Motorista para Veículos Leves (5)

Operador de Máquinas Pesadas (CR)

Operador de PABX (2)

Pedreiro (2)

Recepcionista (3)

Agente de Defesa Civil (2)

Agente de Segurança Escolar (25)

Auxiliar de Farmácia (3)

Cuidador Escolar (10)

Advogado (1)

Assistente Social (2)

Enfermeiro (5)

Farmacêutico (2)

Fisioterapeuta (1)

Médico do Trabalho (1)

Psicólogo (1)

Como serão as provas deste concurso público?

A prova objetiva deste concurso público está marcada para 20 de agosto. Os candidatos serão avaliados por meio de 50 questões sobre conhecimentos gerais e específicos.

Haverá, ainda, prova prática para quem disputar os cargos de Motorista e Operador de Máquinas e prova dissertativa para o cargo de Advogado.

A prova dissertativa deste concurso público não poderá ser assinada, rubricada, ou conter, em outro local que seja o cabeçalho da folha de texto definitivo, qualquer palavra ou marca que identifique, sob pena de serem anulada.

Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo, acarretará a anulação da prova dissertativa.



O texto de cada questão da prova dissertativa deste concurso público será avaliado conforme segue:

a) TEMA: Adequação quanto ao tema/ problema apresentado (0 a 5 pontos).

5 pontos = atende totalmente ao tema/ problema

3 pontos = atende parcialmente ao tema/ problema

1 ponto = tangencia o tema/ problema

0 ponto = foge ao tema/ problema

b) ESTRUTURA DO PERÍODO E DO PARÁGRAFO: Coerência, coesão e clareza na estruturação das frases e das orações; uso adequado de pontuação, estruturas sintáticas completas (0 a 2,5 pontos).

2,5 pontos = texto praticamente sem falhas de progressão, podendo ter até uma falha de adequação vocabular, sem comprometimento da compreensão geral.

2 pontos = texto com poucas falhas de progressão, porém, sem comprometimento da compreensão geral.

1 ponto = texto com falhas de progressão que afetaram a compreensão geral.

0 ponto = texto com muitas falhas de progressão, comprometendo altamente a compreensão geral.

c) DOMÍNIO DE ESTILO FORMAL DA LÍNGUA: Concordância, regência, emprego de tempos verbais, marcas de oralidade, grafia e acentuação gráfica; (0 a 2,5 pontos).

2,5 pontos = texto com excelente domínio de padrão culto. Uma ou duas falhas são aceitáveis, desde que não sejam graves (ortografia de palavras pouco usuais ou uso de regência popular, por exemplo).

2 pontos = texto com poucas falhas de uso de padrão culto.

1 ponto = texto com várias falhas de uso do padrão culto.

0 ponto = texto altamente comprometido quanto ao uso do padrão culto (falhas ortográficas de palavras usuais ou quanto à separação de sílabas,por exemplo).

Conteúdo programático parcial

Confira um pouco do que será cobrado:

PARA TODOS OS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL

LÍNGUA PORTUGUESA

Interpretação de texto. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, sentido próprio e figurado das palavras. Ortografia Oficial. Pontuação. Acentuação. Emprego das classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, verbo. Concordância verbal e nominal. Reconhecimento de frases corretas e incorretas.

MATEMÁTICA

Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. Sistema de Medidas Legais. Porcentagem. Sistema monetário brasileiro. Resolução de situações problema. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico.

PARA O CARGO DE MOTORISTA E MOTORISTA PARA VEÍCULOS LEVES CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Código de Trânsito Brasileiro: Lei nº 9.503/97. Sistema viário. Traçado das vias. Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos. Noções de mecânica básica de autos. Inspeção do veículo. Troca de pneu. Postura. Direção defensiva. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Primeiros Socorros.

PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Legislação e Sinalização de Trânsito. Normas gerais de circulação e conduta. Direção defensiva. Primeiros Socorros. Proteção ao Meio Ambiente. Cidadania. Noções de mecânica básica de autos. Conhecimentos sobre condução, manutenção, limpeza e conservação de veículos; Lei nº 9.503 de 23/09/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro.

PARA O CARGO DE OPERADOR DE PABX CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Atendimento telefônico. Postura profissional. Comunicação. Operações diversas com o PABX. Funcionalidades do PABX. Captura e atendimento automático. Desvio de ramais. Programação das teclas do aparelho.

PARA O CARGO DE PEDREIRO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Conhecimentos sobre Equipamentos de Proteção Individual – EPIs; Conhecimento sobre demarcação da obra; materiais básicos de construção civil (areia, cimento, cal, pedra, etc); equipamentos e ferramentas; nível e prumo; concretos e argamassas; fundações; alvenarias; lajes; materiais de acabamento; impermeabilização e medidas.

Acesse o edital e o conteúdo completo aqui