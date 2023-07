prefeitura em São Paulo anuncia edital com 187 vagas para médio e superior

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, a prefeitura de Araçatuba anuncia 187 vagas para médio e superior em vários cargos.

Os interessados poderão se candidatar no período de 3 de julho a 7 de agosto, exclusivamente no site da banca Vunesp.

A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade, sendo, por exemplo:

Nível médio: R$ 67,90

Nível superior: 98,80

Vagas concurso público

Como mencionado, são 187 vagas. Veja a tabela de acordo com o cargo e escolaridade:

Nível médio

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente Escolar 50 R$ 1.995,15 Assistente Educacional Digital 05 R$ 1.995,15 Intérprete Educacional de Libras 01 R$ 2.814,35 Oficial Administrativo Escolar 20 R$ 1.832,09 Secretário de Escola CR R$ 2.778,31

Nível superior

CARGOS VAGAS SALÁRIO Agente de Desenvolvimento Infantil (ADI) 2 R$ 3.157,19 Assistente Social Educacional 5 R$ 3.938,00 Coordenador Pedagógico 10 R$ 5.494,15 Fonoaudiólogo Educacional 2 R$ 3.938,00 Orientador Pedagógico de Arte 1 R$ 5.494,15 Orientador Pedagógico de Educação Básica 10 R$ 5.494,15 Orientador Pedagógico de Educação Especial 3 R$ 5.494,15 Orientador Pedagógico de Educação Física 1 R$ 5.494,15 Orientador Pedagógico de Língua Estrangeira Moderna –Inglês 1 R$ 5.494,15 Orientador Pedagógico Educacional de Planejamento e Administração 2 R$ 5.494,15 Professor de Educação Básica II – Arte 10 R$3.646,61 Psicólogo Educacional 2 R$ 3.938,00 Terapeuta Ocupacional Educacional 2 R$ 3.938,00



Você também pode gostar:

Os aprovados neste concurso público receberão além dos salários os seguintes benefícios:

a)vale alimentação, no valor de R$ 600,00 nos termos da Lei no 8599, de 27/04/2023;

b)plano de saúde ambulatorial;

c) plano odontológico.

Requisitos concurso público

Os requisitos variam a depender do cargo. Confira a regra para cada carreira:

Agente Escolar : Ensino médio completo.

: Ensino médio completo. Assistente Educacional Digital : Curso Técnico em Informática.

: Curso Técnico em Informática. Intérprete Educacional de Libras: Formação no Ensino Médio com habilitação em Magistério ou Graduação em licenciatura na área da Educação e domínio e proficiência em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS ou portador de curso de nível médio com habilitação em Magistério ou Graduação em licenciatura na área de Educação para atuação na Educação Básica e ter diploma ou certificado de curso de graduação ou de pós-graduação em Letras Libras ou certificado de proficiência em Libras expedido pelo MEC ou certificado de conclusão de curso de Libras de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas ou habilitação ou especialização em Deficiência Auditiva/Áudio comunicação com carga horária de LIBRAS.

Formação no Ensino Médio com habilitação em Magistério ou Graduação em licenciatura na área da Educação e domínio e proficiência em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS ou portador de curso de nível médio com habilitação em Magistério ou Graduação em licenciatura na área de Educação para atuação na Educação Básica e ter diploma ou certificado de curso de graduação ou de pós-graduação em Letras Libras ou certificado de proficiência em Libras expedido pelo MEC ou certificado de conclusão de curso de Libras de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas ou habilitação ou especialização em Deficiência Auditiva/Áudio comunicação com carga horária de LIBRAS. Oficial Administrativo Escolar : Ensino médio completo.

: Ensino médio completo. Secretário de Escola : Ensino médio completo.

: Ensino médio completo. Assistente Social Educacional: Curso Superior em Serviço Social e um curso na área educacional com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas.

Curso Superior em Serviço Social e um curso na área educacional com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas. Coordenador Pedagógico: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996, ou portador de título de mestrado ou doutorado na mesma área; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica.

Orientador Pedagógico de Educação Básica : Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica.

: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica. Orientador Pedagógico de Educação Especial : Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área; e especialização em educação especial; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício na educação especial no magistério na educação básica.

: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área; e especialização em educação especial; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício na educação especial no magistério na educação básica. Orientador Pedagógico de Arte : Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área, e especialização em arte, ou licenciatura plena em Arte ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica, no componente curricular de Arte.

: Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área, e especialização em arte, ou licenciatura plena em Arte ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica, no componente curricular de Arte. Orientador Pedagógico de Educação Física : Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área, e especialização em educação física ou, licenciatura plena em educação física, ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica, no componente curricular de educação física.

: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área, e especialização em educação física ou, licenciatura plena em educação física, ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica, no componente curricular de educação física. Orientador Pedagógico de Língua Estrangeira Moderna – Inglês : Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área, e especialização em língua estrangeira moderna – inglês ou licenciatura plena com habilitação em inglês ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica, no componente curricular de Inglês.

: Licenciatura Plena em Pedagogia com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área, e especialização em língua estrangeira moderna – inglês ou licenciatura plena com habilitação em inglês ou portador de título de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica, no componente curricular de Inglês. Orientador Pedagógico Educacional de Planejamento e Administração : Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área; e possuir, nomínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica.

: Licenciatura Plena em Pedagogia, com habilitação específica na área, nos termos do art. 64 da Lei Federal n.o 9.394/1996; ou portador de títulos de mestrado ou doutorado na mesma área; e possuir, nomínimo, 5 (cinco) anos de efetivo exercício no magistério na educação básica. Agente de Desenvolvimento Infantil : Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia.

: Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena em Pedagogia. Professor Educação Básica II – Artes : Licenciatura Plena, com habilitação na disciplina 30 correspondente

: Licenciatura Plena, com habilitação na disciplina 30 correspondente Psicólogo Educacional : Graduação em Psicologia com registro no respectivo conselho regional e um curso na área educacional com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas ou especialização na área

: Graduação em Psicologia com registro no respectivo conselho regional e um curso na área educacional com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas ou especialização na área Terapeuta Ocupacional Educacional : Graduação em Terapia Ocupacional com registro no respectivo conselho regional e um curso na área educacional com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas.

: Graduação em Terapia Ocupacional com registro no respectivo conselho regional e um curso na área educacional com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas. Fonoaudiólogo Educacional: Graduação em Fonoaudiologia com registro no respectivo conselho regional e um curso na área educacional com, no mínimo, 150 (cento e cinquenta) horas.

Como serão as provas deste concurso público ?

A prova objetiva vai acontecer no dia 17 de setembro. O concurso, por sua vez, será dividido nestas fases:

Prova Objetiva de Múltipla Escolha, de Conhecimentos Gerais e Específicos, de caráter eliminatório e classificatório;

Avaliação de Títulos, de caráter classificatório.

A fase objetiva deste concurso público será dividida em conhecimentos gerais e específicos e a avaliação de títulos será para nível superior.

Veja aqui o edital completo.