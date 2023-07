prefeitura em São Paulo anuncia edital com salários acima de R$ 15 mil

O concurso público é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho. A prefeitura de Salto, São Paulo, anuncia edital para nível superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 7 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da SHDias Consultoria e Assessoria (www.shdias.com.br), banca organizadora. A taxa custa R$ 55.

Vagas concurso público

A prefeitura neste concurso público oferta 14 vagas para nível superior nos seguintes cargos:

assistente jurídico (CR),

especialista em políticas públicas e festão governamental – ciência política (CR)

médico nas especialidades de: cardiologista (1), cirurgião geral (1), clínico geral (1), dermatologista (1), estratégia de saúde da família (CR), endocrinologista (1), gastroenterologista (1), geriatra (CR), ginecologista (1), hematologista (CR), infectologista (1), mastologista (CR), neurologista (1), neurologista infantil (1), oncologista (1), pediatra (CR), pneumologista (1), psiquiatra (1), psiquiatra infantil (1) e urologista (CR).

Além dos benefícios deste concurso público como vale-transporte e cartão alimentação, os salários variam de R$ 4.730 a R$ 15.692,60.

Como serão as provas concurso público ?

A prova objetiva neste concurso público será a única etapa de avaliação. Ao todo serão 40 questões divididas da seguinte forma:



10 questões de língua portuguesa;

30 de conhecimentos específicos.

Concurso público iminente em São Paulo

O concurso SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo) vai sair nos próximos dias. Uma etapa final e importante foi concluída em prol da liberação do edital. A banca foi contratada e os esclarecimentos, assim como extrato de contrato, foram publicados no Diário Oficial na sexta-feira, 07 de julho.

Com o avanço, a SP Regula e a Fundação Vunesp deverão se reunir para definir o cronograma e finalizar os detalhes do concurso. Com tudo definido, o edital será publicado.

Vagas concurso SP Regula

Como mencionado, são 150 vagas do concurso SP Regula nos seguintes cargos:

Analista de Regulação de Serviços Públicos (nível superior) – 45 vagas;

Fiscal de Serviços Públicos (nível superior) – 57 vagas; e

Técnico de Fiscalização de Serviços Públicos (nível médio) – 48 vagas.

Conforme indicado no documento, a taxa de inscrição será de R$ 67,00 para Técnicos, R$ 98,00 para Analista e de R$ 118,00 para Fiscal.

Concurso SP Regula

Este será o primeiro certame do órgão que foi criado em 2020. Sobre as remunerações, os salários variam a depender dos cargos do concurso SP Regula. Confira:

Analista de Regulação de Serviços Públicos Inicial: R$ 8.500,00 Final: R$ 17.276,00

Fiscal de Serviços Públicos Inicial: R$ 5.600,00 Final: R$ 12.780,00

Técnico de Fiscalização de Serviços Públicos Inicial: R$ 2.800,00 Final R$ 6.390,00.



Outros concursos abertos em São Paulo

Ao todo são 317 vagas abertas para concursos em São Paulo. Confira a lista a seguir:

fiscal de posturas municipais: 175 vagas e salários de R$8 mil;

auditor fiscal tributário municipal (AFTM): 60 vagas (sendo 50 para Gestão Tributária e 10 para Tecnologia da Informação) e salários de R$26 mil;

auditor de Políticas Públicas e Gestão Governamental (APPGG): 32 vagas e salários de R$12 mil; e

analista de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional – Ciências Contábeis (APDO – Contábeis): 50 vagas e salários de R$9 mil

Os interessados precisam comprovar nível superior para todas as áreas. Vale lembrar que as inscrições para fiscal de posturas municipais terminaram no dia 7 de julho. Já para os demais, o prazo fica aberto até 25 de julho.

Todos os certames estão administrados pela banca Vunesp e os cadastros deverão ser feitos pelo site oficial da empresa. Sobre nomeação, a secretária adjunta de Gestão do Município de São Paulo, Regina Pacheco destacou:

“Para o cargo de fiscal de posturas municipal, conseguiremos nomear este ano. Para os demais cargos, as nomeações deverão ser no início de 2024. A ideia é chamar todos dentro do número de vagas. Já tem uma prévia aprovação orçamentária”

Os salários podem chegar a R$ 26 mil e demais benefícios também serão concedidos aos aprovados.

Demais editais abertos

O concurso PM SP ( Polícia Militar de São Paulo) é uma grande oportunidade para quem deseja seguir carreira policial.

O certame oferta ao todo 2.700 vagas e tem como requisitos principais:

formação de nível médio, idade de 17 e 30 anos, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre as categorias “B” e “E”

Outra dúvida é sobre remuneração. É importante lembrar que antes de mais nada, a categoria recebeu um aumento salarial de 31,62%.