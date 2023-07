prefeitura em São Paulo anuncia edital com salários de R$ 7,3 mil

Mais um edital de concurso público está na praça. Dessa vez, a prefeitura de Piracicaba, São Paulo, anuncia certame para médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 18 de julho e 18 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), banca organizadora.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo, portanto, R$ 67,90 (nível médio) e R$ 98,80 (superior). Já o pagamento poderá ser feito até o dia 21 de agosto.

Vagas concurso público

O certame oferta 06 vagas para médio e superior. A contratação será por regime estatutário. Do total, duas são destinadas às funções de ensino médio completo de iluminador de artes cênicas (1) e maquinista (1). O salário inicial é de R$ 2.989,28.

Já as outras vagas serão para nível superior: DPO – Data Protection Officer (1), educador socioambiental (1), engenheiro de segurança do trabalho (1) e fiscal de construção civil (1). As remunerações variam de R$2.776,36 a R$ 7.300,33.

Como serão as provas deste concurso público ?

As provas objetivas estão marcadas para 01 de outubro e serão aplicadas para todos os cargos. Vale lembrar que os que concorrem aos cargos de ensino médio ainda serão submetidos à prova prática, de caráter eliminatório.

As disciplinas que serão cobradas na fase objetiva serão:

língua portuguesa;

matemática;

raciocínio lógico;

noções de informática; e/ou

conhecimentos específicos.



Você também pode gostar:

Outro concurso público iminente

O concurso SP Regula (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo) vai sair nos próximos dias. Uma etapa final e importante foi concluída em prol da liberação do edital. A banca foi contratada e os esclarecimentos, assim como extrato de contrato, foram publicados no Diário Oficial nesta sexta-feira, 07 de julho.

Com o avanço, a SP Regula e a Fundação Vunesp deverão se reunir para definir o cronograma e finalizar os detalhes do concurso. Com tudo definido, o edital será publicado.