prefeitura na Bahia anuncia edital com 293 vagas

Mais um concurso educação. Dessa vez, a prefeitura de Lauro de Freitas, Bahia, anuncia edital com quase 300 vagas e diversos cargos.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico – Fundação CefetBahia (www.fundacaocefetbahia.org.br), banca organizadora.

Sobre a taxa, o valor que deverá ser pago é de R$ 90.

Vagas concurso educação

As oportunidades deste concurso educação são para nível superior. Das oportunidades, 15 são reservadas às pessoas com deficiência e 87 para os negros. Já sobre os salários podem chegar até R$ 5.768,45. Confira lista de vagas:

assistente social (12 vagas);

coordenador pedagógico – educação infantil ao 9º ano (35);

psicólogo (12);

professor municipal do 1º ao 5º ano (10);

professor municipal do 1º ao 5º ano – cultura e história afro-brasileira e indígena (40);

professor municipal do 6º ao 9º ano – ciências físicas e biológicas (16);

professor municipal do 6º ao 9º ano – cultura e história afro-brasileira e indígena (10);

professor municipal do 1º ao 9º ano – educação física (50);

professor municipal do 6º ao 9º ano – filosofia (5);

professor municipal do 6º ao 9º ano – geografia (21);

professor municipal do 6º ao 9º ano – história (15);

professor municipal do 1º ao 9º ano – língua estrangeira – inglês (40);

professor municipal do 6º ao 9º ano – matemática (17); e

professor municipal do 6º ao 9º ano – sociologia (10).

Como serão as provas do concurso educação?

O concurso será composto pela fase objetiva e discursiva, ambas serão realizadas no dia 24 de dezembro. Além disso, os candidatos deste concurso educação ainda serão submetidos à etapa de títulos.



Você também pode gostar:

Outros concursos na Bahia

Além do concurso educação, o concurso Codeba (Companhia das Docas do Estado da Bahia) foi liberado com vagas para nível médio e superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de agosto. A taxa será no valor de R$ 70,00 (médio) e R$ 90,00 (superior). O cadastro poderá ser feito pelo portal da banca, Instituto AOCP.

Cargos ofertados concurso Codeba

São 26 vagas mais formação de cadastro reserva para estes cargos:

Nível médio

Técnico Portuário (R$ 2.133,89) Apoio Administrativo: CR; Controle Portuário: CR; Fiscalização de Segurança do Trabalho e das Operações: 02 vagas; Manutenção de Obras: CR; Meio Ambiente: CR.

(R$ 2.133,89)

Nível superior

Analista Portuário (R$ 10.100,00) Administrador: 08 vagas; Advogado: 02 vagas; Analista de Tecnologia da Informação: 03 vagas; Contador: 05 vagas; Economista: 02 vagas; Engenheiro Civil: 01 vaga; Engenheiro Eletricista: 01 vaga; Engenheiro Mecânico: CR; Gestão Ambiental: 01 vaga; Sanitarista: CR; Serviço Social: CR; Engenheiro de Segurança do Trabalho: 01 vaga.

(R$ 10.100,00)

Requisitos concurso Codeba

Analista Portuário: diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior em áreas específicas; Certidão de inscrição e regularidade junto ao órgão fiscalizador de sua profissão; Conhecimento em informática (exceto para especialidade de TI).

Técnico Portuário: diploma de conclusão de curso de nível médio e conhecimento em informática. A depender da área, também pode ser requisitado curso técnico

Como serão as provas do concurso Codeba ?

As provas estão marcadas para 19 de novembro e será realizada na capital baiana, Salvador. Confira as demais etapas:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, também de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior;

Peça Processual ou Parecer Jurídico, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Advogado.

A fase objetiva terá 60 questões divididas da seguinte forma:

Para todos os empregos de Nível Superior (Exceto APO – Advogado e APO – Analista de Tecnologia da Informação)

Língua Portuguesa: 15 questões;

Raciocínio Lógico e Matemático: 10 questões;

Legislação Específica: 5 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

Analista de Tecnologia da Informação

Língua Portuguesa: 10 questões;

Legislação Específica: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 40 questões.

Segundo o edital, a Prova Discursiva será realizada para todos os cargos de nível superior, exceto para Advogado, juntamente à prova objetiva.

Edital completo

Outros concursos abertos na Bahia

Além do concurso educação, a SESAB-BA ( Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) anuncia edital com mais de mil vagas para diversos cargos. As oportunidades são para atuação em duas importantes unidades de saúde estaduais.

Os interessados poderão se inscrever do dia 1º de agosto e encerram-se no dia 14 do mesmo mês, pelo site do Instituto Mais.

Vagas SESAB-BA

As vagas são para provimento temporário e uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Os salários oferecidos somam vencimento básico, Gratificação de Incentivo ao Desempenho – GID e Gratificação de Função por extensão, e vão de R$ 1.852,51 a R$ 4.843,45.