Prefeitura no Maranhão divulga processo seletivo com mais de 300 vagas e salários até R$ 8 mil

A Prefeitura do município de Serrano do Maranhão, no estado do Maranhão, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades são para diversos cargos em diferentes secretarias da administração pública.

Vagas e salários Serrano do Maranhão – MA

Ao todo, a Prefeitura de Serrano do Maranhão oferece 330 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Confira a disponibilidade de vagas e cargos por secretaria a seguir:

Secretaria de Educação

Motorista de Transporte Escolar – 11 vagas;

Motorista – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Monitor de Transporte Escolar – 11 vagas;

Inspetor de Alunos – 5 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – A.S.G – 20 vagas;

Auxiliar Operacional – 8 vagas;

Auxiliar e Manutenção e Infraestrutura – 1 vaga;

Auxiliar Administrativo – 10 vagas;

Motoboy – 2 vagas;

Vigia – 5 vagas;

Porteiro – 10 vagas;

Professor de Educação Infantil – Creche – 10 vagas;

Professor de Educação Infantil – Pré – 7 vagas;

Professor do Fundamental I – Anos iniciais 1º ao 5º – 9 vagas;

Professor de Educação Física – Anos iniciais 1º ao 5º – 1 vaga;

Cuidador Infantil – Creche I, II, III – 10 vagas;

Professor de Ballet e Ginástica Artística – 1 vaga;

Professor de Música – Instrumentos e Percussão – 3 vagas;

Professor de Artes Marciais Mistas – Atividade Complementar – 1 vaga;

Professor de Futebol – Atividade complementar – 10 vagas;

Professor de Informática – 1 vaga;

Professor de Língua Inglesa – Educação infantil – Pré Escola e Anos Iniciais 1º ao 5º – 1 vaga;

Professor de Educação Física – Anos finais 6º a 9º – 1 vaga;

Professor de Matemática Anos – Finais 6º ao 9º – 5 vagas;

Professor de Atendimento em Educação Especializado – AEE – 8 vagas;

Professor para Educação de Jovens e Adultos – EJA – Nível Fundamental – 1ª e 2ª etapa – 10 vagas;

Professor para Educação de Jovens e Adultos – EJA – Licenciatura em Letras – 3ª e 4ª etapa – 5 vagas;

Professor para Educação de Jovens e Adultos – EJA – Licenciatura em Matemática – 3ª e 4ª etapa – 10 vagas;

Professor para Educação de Jovens e Adultos – EJA – Licenciatura em Ciências Humanas – 3ª e 4ª Etapa – 5 vagas;

Terapeuta Ocupacional – 1 vaga;

Professor para Educação de Jovens e Adultos – EJA – Licenciatura em Ciências – 3ª e 4ª etapa – 5 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Assistente Social – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Técnico em Informática – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Auxiliar de Almoxarifado – 1 vaga.

Secretaria de Saúde



Enfermeiro – 8 vagas;

Médico – 1 vaga;

Fisioterapeuta – 1 vaga;

Nutricionista – 1 vaga;

Psicólogo – 3 vagas;

Farmacêutico – 1 vaga;

Odontólogo – 4 vagas;

Técnico de Enfermagem – 16 vagas;

Auxiliar de Serviço Bucal – 3 vagas;

Técnico em Radiologia – 1 vaga;

Motorista Categoria D – 7 vagas;

Vigia – 8 vagas;

Auxiliar Administrativo – 6 vagas;

Auxiliar de Serviços Gerais – A.S.G – 8 vagas;

Agente Comunitário de Saúde – 3 vagas;

Moto Boy – 1 vaga;

Assistente Social – 1 vaga;

Médico Ortopedista – 1 vaga;

Médico Pediatra – 1 vaga;

Médico Psiquiatra – 1 vaga;

Médico Ginecologista – 1 vaga;

Médico Ultrassonografia – 1 vaga;

Médico Endoscopia – 1 vaga;

Médico Cardiologista – 1 vaga;

Fonoaudiólogo – 1 vaga;

Técnico Educacional Artesão – 1 vaga;

Secretaria de Assistência Social

Assistente Social – 2 vagas;

Psicólogo – 2 vagas;

Orientador Social – 3 vagas;

Visitador Social – 6 vagas;

Auxiliar Administrativo – 2 vagas;

Motorista – 2 vagas.

Secretaria de Agricultura

Técnico em Agropecuária – 4 vagas;

Técnico Agrícola – 1 vaga;

Motorista – 1 vaga;

Tratorista Agrícola – 1 vaga;

Engenheiro Agrônomo – 1 vaga;

Auxiliar de Serviços Gerais – A.S.G – 1 vaga;

Motorista – 1 vaga.

Secretaria de Infraestrutura

Engenheiro Civil – 1 vaga;

Arquiteto e Urbanista – 1 vaga;

Eletricista – 1 vaga;

Motorista Caminhão e Caçamba – 5 vagas;

Motorista de Caminhão Pipa – 1 vaga;

Operador de Motoniveladora – 2 vagas;

Operador de Pá Carregadeira – 2 vagas;

Operador de Retroescavadeira Hidráulica – 1 vaga;

Operador de Retroescavadeira Pequeno Porte – 1 vaga;

Operador de Rolo Compactador – 1 vaga;

Encanador – 1 vaga;

Técnico de Bomba Hidráulica – 1 vaga;

Mecânico de Máquinas Pesadas – 1 vaga.

Secretaria de Turismo e Pesca

Auxiliar de Serviços Gerais – A.S.G – 1 vaga;

Auxiliar Administrativo – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Serrano do Maranhão – MA variam entre R$ 1.320,00 a R$ 8.000,00 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições Serrano do Maranhão – MA

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Serrano do Maranhão – MA têm entre os dias 17 a 21 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo e-mail prefeituraserrano.seletivo@gmail.com. Mais informações no site da prefeitura.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 35,00 a R$ 85,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Etapas processo seletivo Serrano do Maranhão – MA

O processo seletivo para a Prefeitura de Serrano do Maranhão contará com as seguintes etapas:

Entrevista de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Análise de currículo de caráter classificatório.

A entrevista está prevista para ocorrer entre os dias 31 de julho de 2023 a 1 de agosto de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.