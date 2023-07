prefeitura no Paraná anuncia edital com vagas para Porteiro

Mais um concurso público. Dessa vez, a prefeitura de Realeza, Paraná, anuncia vagas para Porteiro. O candidato precisa ter nível médio completo.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 28 de julho de 2023, no endereço eletrônico ou no horário das 08h às 11h e das 13h30min às 16h nas dependências da portaria da Prefeitura Municipal. Não haverá cobrança de taxa.

Vagas concurso público

Ao todo são 08 vagas para porteiro. A seleção ainda vai ofertar formação de cadastro reserva. Os interessados precisam ter nível médio.

Serão necessários realização de exame toxicológico e teste de aptidão física. O salário é de R$ 1.750,00, mais vale-alimentação de até R$ 500,00 por mês.

O contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo prazo, a depender da necessidade da prefeitura.

Requisitos prefeitura de Realeza

Confira os requisitos:



a) Ter no mínimo 18 (dezoito);

b) Ter sido classificado neste Processo Seletivo Simplificado;

c) Apresentar a documentação legal comprovando os quesitos informados na inscrição,

conforme este edital;

d) Apresentar os documentos exigidos para contratação, descritos neste Edital;

e) Gozar de boa saúde física e mental para o desempenho da função, comprovada através do Atestado de Saúde Ocupacional;

f) Estar em dia com as obrigações eleitorais;

g) Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino.

Como serão as provas do concurso público?

O candidato vai realizar algumas fases neste concurso público. A fase objetiva vai contar com 30 questões sobre língua portuguesa, matemática/raciocínio lógico e conhecimentos específicos.

Além disso, o certame informa que será realizada avaliação da aptidão física, avaliação psicológica e exame toxicológico. As provas serão aplicadas em dia, hora e locais a serem ainda divulgados.

TAF

O TAF compreende a realização de 02 (dois) exercícios físicos:

I) SHUTLE RUN (CORRIDA DE IR E VIR)

Material: dois tacos de madeira (5cm x 5cm x 10cm), cronômetro e espaço livre de

obstáculos.

Procedimento: O avaliado coloca-se atrás da linha de largada. Ao comando de voz do avaliador, o avaliado inicia o teste com o acionamento concomitante do cronômetro. O avaliado, em ação simultânea, corre à máxima velocidade até os tacos colocados após a linha demarcatória, pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse taco atrás da linha de partida.

Em seguida, sem interromper a corrida, vai buscar o segundo taco, procedendo da mesma forma. O cronômetro é parado quando o avaliado deposita o último taco no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pés a linha final. Ao pegar ou deixar o taco, o avaliado terá que transpor pelo menos um dos pés as linhas que limitam o espaço demarcado.

O taco não deve ser jogado, mas sim, depositado ao solo, não podendo ficar sobre as linhas demarcatórias.

A pista do teste deve ter a distância de 9,14 metros medidos nas extremidades externas das linhas que limitam o espaço demarcado e os tacos devem estar depositados a 10 centímetros, posicionados longitudinalmente além da linha oposta a largada, separados os tacos na distância de 30 centímetros entre ambos.

Número de tentativas: o avaliado terá 02 (duas) tentativas para realizar o exercício, sendo considerado válido o seu melhor tempo.

II) Corrida de 12 minutos

Procedimento: O avaliado deverá percorrer, correndo ou andando, a maior distância possível em 12 minutos, não sendo permitido parar durante o percurso. Ao final do teste serão computados os metros percorridos por cada avaliado.

Número de tentativas: será aceita apenas 01 (uma).

Documentos para contratação

No ato da contratação deverão ser apresentados estes documentos:

a) Carteira de Identidade (RG);

b) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

c) Comprovante de endereço atual;

d) Cartão do PIS/PASEP e CTPS;

e) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se do sexo masculino;

f) Antecedentes Criminais, emitida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, obtida conforme orientações no endereço eletrônico www.institutodeidentificacao.pr.gov.br, ou Delegacia de Polícia, emitida nos últimos 90(noventa) dias anteriores à contratação;

g) Certidão de Antecedentes Criminais, fornecida pelos cartórios judiciais estaduais (Fórum) do domicílio onde o candidato tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos (expedida, no máximo, a três meses de sua apresentação);

h) Certidão de antecedentes criminais expedida pela Polícia Federal.

i) Atestado de Saúde Ocupacional, emitido por Médico do Trabalho registrado no Conselho Regional de Medicina, atestando que o candidato possui plenas condições de saúde física e mental para desempenhar o cargo para o qual se inscreveu emitido nos últimos 90 (noventa) dias anteriores à contratação;

j) Título de Eleitor e comprovante da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral, disponível em www.tre-pr.jus.br/eleitor/certidoes/quitacao-eleitoral;

k) Declaração de vínculos funcionais fornecida pelo Departamento de Recursos Humanos (Acúmulo de Cargo).