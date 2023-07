prefeitura no Rio de Janeiro anuncia edital com mais de mil vagas

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, a prefeitura de Itajaí, Rio de Janeiro, anuncia edital com 1.120 vagas para diversos níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever até esta sexta-feira, 21, por meio do site da própria prefeitura. Não haverá cobrança de taxa.

Vagas concurso público

Ao todo são 1.120 vagas para diversos níveis de escolaridade. Vale lembrar que as oportunidades são para provimento temporário. Confira os cargos:

nível fundamental : auxiliar de creche, inspetor de alunos, cozinheiro e auxiliar de serviços gerais;

: auxiliar de creche, inspetor de alunos, cozinheiro e auxiliar de serviços gerais; nível médio : agente administrativo; e

: agente administrativo; e nível superior: professor (diversas áreas), orientador educacional e psicólogo.

Vale lembrar que a maioria das vagas são para os cargos de auxiliar de creche (256), professor I (378), cozinheiro (165) e auxiliar de serviços gerais (112).

A jornada de trabalho varia a depender do cargo e as remunerações podem chegar até R$3.699,54.

Como serão as provas deste concurso público?

Este concurso vai avaliar os servidores por meio de análise curricular. Diante disso, a inscrição deverá ser realizada através de cadastramento e envio do currículo, que será avaliado entre os dias 24 e 28 de julho.

O resultado preliminar será divulgado no dia 31 de julho e o resultado final previsto para 04 de agosto.

Quando sai o concurso para efetivos?

O edital para efetivos esta sem banca após distrato com a Fundação Ceperj. As taxas foram devolvidas no mês de maio.

O certame ia oferecer 754 vagas para estes cargos:



nível fundamental : almoxarife, auxiliar de educação infantil, auxiliar de serviços escolares, cozinheiro e inspetor de alunos.;

: almoxarife, auxiliar de educação infantil, auxiliar de serviços escolares, cozinheiro e inspetor de alunos.; nível médio : agente de trânsito, agente fiscal de tributos, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras, fiscal de serviços concedidos, guarda municipal e secretário escolar; e

: agente de trânsito, agente fiscal de tributos, fiscal de meio ambiente, fiscal de obras, fiscal de serviços concedidos, guarda municipal e secretário escolar; e nível médio técnico: técnico de segurança do trabalho;

Para nível superior foram os seguintes cargos:

Artes;

Ciências Físicas e Biológicas;

Educação Física;

Geografia;

História;

Letras/Língua Portuguesa;

Língua Inglesa; e

Matemática.

Ainda não se têm maiores esclarecimentos sobre o certame para efetivos.

Concurso aberto no Rio de Janeiro

Estão abertas as inscrições para o concurso PMERJ (Polícia Militar Estado do Rio de Janeiro). As vagas são para composição do quadro de saúde da corporação.

As inscrições do concurso ficarão abertas pelo site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade), organizador da seleção. Os interessados deverão preencher um formulário com todos os dados solicitados entre os dias 20 de julho a 21 de agosto de 2023.

Sobre a taxa, será R$ 100 para técnicos e R$ 120 para médicos. No que se refere ao período de inscrições, serão esclarecidos nos editais divulgados junto ao portal da banca em tempo oportuno.

Vagas concurso PMERJ

Serão 67 vagas para o concurso PMERJ nos seguintes cargos:

Cabo PM Especialista (QPMP-6) do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) – 25 vagas Técnico em Enfermagem: 25 vagas.

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) – 42 vagas Anestesiologia: 1 vaga; Cirurgia Geral: 1 vaga; Cirurgia Pediátrica: 1 vaga; Cirurgia Vascular: 1 vaga; Cirurgia Vascular – Endovascular: 1 vaga; Clínica Médica: 20 vagas; Neurocirurgia: 4 vagas; Ortopedia: 1 vaga; Psiquiatria: 7 vagas; Radiologia: 1 vaga; e Terapia Intensiva – Adulto: 4 vagas.



Os salários variam a depender do cargo, sendo:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS): R$ 8.716,46; e

Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS): R$ 4.637,26

Após o estágio, os valores são:

1º Tenente PM Médico: R$ 11.505,73;

Cabo PM Especialista: R$ 6.028,45.

Requisitos concurso PMERJ

Os requisitos dependem do cargo, veja:

Cabo PM Especialista do Quadro Auxiliar de Saúde (QAS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certificado de conclusão de Curso Superior em Medicina ou de Bacharelado em Medicina, em nível de graduação Ter certificado de conclusão com aproveitamento de Programa de Residência Médica na especialidade da área a qual se inscreveu, em programa reconhecido pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Certificado de Conclusão com aproveitamento do Curso de Especialização, em curso reconhecido pelo MEC ou Título de Especialista obtido na Associação Médica Brasileira, ou suas afiliadas, TODOS na respectiva área de especialização que o candidato optou na inscrição; e Inscrição no CRM.



Oficiais Médicos do Quadro de Oficiais da Saúde (QOS) Idade entre 18 e 32 anos; Ter Diploma devidamente registrado ou Certidão de conclusão, acompanhada do histórico escolar, de ensino de nível médio em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC; Ter concluído a formação em nível médio na categoria de Técnico em Enfermagem em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, apresentando o Diploma ou certidão de conclusão acompanhada do histórico escolar, expedidos por instituição cujo curso seja devidamente reconhecido pelo MEC; e Inscrição no Corem.



