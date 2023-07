prefeitura no Rio Grande do Sul abre edital com salários de R$ 9.7 mil

Mais um concurso público na praça. Dessa vez, a prefeitura de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, anuncia edital com salários de quase R$ 10 mil.

As vagas são para nível médio e superior. Os interessados poderão se inscrever neste portal:

Vagas concurso público

Confira lista de oportunidades:

Engenheiro Eletricista – 9.757,36 40 horas CR * *

Engenheiro Químico – 9.757,36 40 horas CR * *

Geólogo – 9.757,36 40 horas CR * *

Médico – 8.311,85 20 horas 04 * *

Médico Cirurgião Plástico – 4.987,12 12 horas CR * *

Médico Coloproctologista- 4.987,12 12 horas 01 * *

Médico Endocrinologista e Metabologista- 4.987,12 12 horas CR * *

Médico Endocrinologista Pediatra – 4.987,12 12 horas CR * *

Médico Gastroenterologista – 4.987,12 12 horas 01 * *

Médico Gastroenterologista Pediatra- 4.987,12 12 horas CR * *

Médico Ginecologista e Obstetra-4.987,12 12 horas 01 * *

Médico Nefrologista Pediatra -4.987,12 12 horas CR * *

Médico Neurologista- 4.987,12 12 horas 01 * *

Médico Pediatra- 4.987,12 12 horas 01 * *

Médico Pneumologista -4.987,12 12 horas CR * *

Médico Psiquiatra da Infância e da Adolescência- 4.987,12 12 horas 01 * *

Médico Radiologista e Diagnóstico por Imagem- 4.987,12 12 horas CR * *

Médico Reumatologista – 4.987,12 12 horas 01 * *

Médico Urologista – 4.987,12 12 horas CR * *

Nutricionista- 4.770,31 20 horas CR * *

Odontólogo Endodontista -4.770,31 20 horas CR * *

Odontólogo Protesista- 4.770,31 20 horas CR * *

Professor de Geografia-3.195,03 20 horas 04 * *

Psicólogo – 4.770,31 20 horas CR * *

Técnico em Análises Clínicas- 4.770,31 40 horas CR

(*) Cadastro Reserva

Atribuições concurso público

As atribuições dependem de cada cargo, sendo elas:

Engenheiro Eletricista: realizar atividades referentes à geração, transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de medição e controles elétricos e executar tarefas afins de acordo com as necessidades do Município, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.

Engenheiro Químico: realizar atividades referentes à área química, produtos, tratamento de água, resíduos e

rejeitos urbanos e industriais; avaliar padrões das análises químicas e físico-químicas; executar assessoramento; técnico na industrialização, comercialização e emprego de matérias-primas e de produtos de indústria química; realizar pesquisa, estudo, planejamento, perícia, consultoria e apresentação de pareceres técnicos na área da química; conhecer e aplicar a legislação ambiental municipal, estadual e federal; acompanhar e orientar serviços realizados pelo Município, como supervisão técnica e executar tarefas afins de acordo com as necessidades do Município, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão

Geólogo: realizar levantamentos geológicos e geofísicos; coletar, analisar e interpretar dados,

gerenciando amostragens, caracterizando e medindo parâmetros físicos, químicos e mecânicos de materiais

geológicos; estimar a geometria e distribuição espacial de corpos e estruturas geológicas, elaborando mapas e

relatórios técnicos e científicos; elaborar estudos, perícias e relatórios relativos à geologia para embasar construção de estradas, túneis, viadutos, barragens, etc.; elaborar laudos técnicos para o parcelamento do solo

referente à hidrologia, declividades, condições geológicas, fotogrametria, fotointerpretação e sondagens

geotécnicas; elaborar projetos de recuperação de áreas degradadas, bem como diagnósticos e propostas de

planejamento físico/ambiental; avaliar laudos e projetos apresentados para fins de licenciamento ambiental; atuar no setor de geoprocessamento, analisando dados estatísticos e imagens por satélite; atuar como perito quando designado; analisar e instruir processos; e executar tarefas afins de acordo com as necessidades do Município, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão.



Médico: realizar consultas, atender e tratar pacientes, implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais como coletivas, efetuar perícias, auditorias e inspeções médicas, executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.

Odontólogo: planejar e executar procedimentos odontológicos envolvendo diagnóstico, tratamento buco

dental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório, radiografias, bem como participar de programas de saúde pública, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.

dental, cirurgia, odontologia preventiva, interpretação de exames de laboratório, radiografias, bem como participar de programas de saúde pública, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município. Professor: ministrar aulas para todas as crianças e estudantes matriculados em estabelecimentos de ensino fundamental, e executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município.

Técnico em Análises Clínicas: coletar e preparar material biológico, exercer demais atividades auxiliares em laboratório de análises clínicas, além de executar tarefas afins, de acordo com as necessidades do Município

Como serão as provas deste concurso público?

As provas objetivas estão previstas para o dia 20 de agosto de 2023, em locais e horários confirmados até dia 11 de agosto. Já no dia 21 de agosto saem os gabaritos preliminares e no dia 18 de setembro os resultados.

O certame em si será dividido nestas fases:

O certame em si será dividido nestas fases:

Clique aqui e confira o edital na íntegra