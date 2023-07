prefeitura no RS anuncia edital para professor

Mais um concurso Educação. Dessa vez, a Secretária Municipal de Canela, Rio Grande do Sul, anuncia edital para professores.

Os interessados poderão se inscrever até às 12h do dia 24 de agosto, ao custo de R$ 150,00 por meio do portal Objetiva Concursos.

Vagas concurso Educação

Ao todo serão 10 vagas mais cadastro reserva com salários de R$ 2.034,15 a 2.215,85. Confira os cargos:

CARGOS VAGAS SALÁRIO Profissional do Magistério – Apoio Técnico Pedagógico – Orientador Educacional 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Apoio Técnico Pedagógico – Supervisor Escolar 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Artes 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Auxiliar Intérprete Educacional 01+CR R$ 2.215,85 Profissional do Magistério – Ciências Naturais 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Educação Especial 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Instrutor de LIBRAS 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Língua Estrangeira Moderna – Inglês 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Matemática 01+CR R$ 2.034,15 Profissional do Magistério – Séries Iniciais

do Ensino Fundamental 01+CR R$ 2.034,15

Como serão as provas do concurso Educação?

As provas objetivas estão marcadas para 24 de setembro. Além disso, o certame vai acontecer mediante outras etapas, são elas:

Prova prática, de caráter eliminatório e classificatório, para Profissional do Magistério – Auxiliar Intérprete Educacional, e Profissional do Magistério – Instrutor de LIBRAS;

Prova de títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos.

A fase objetiva será dividida entre conhecimentos gerais e específicos da seguinte forma:

Língua Portuguesa – 10 questões;

Legislação – 10 questões;

Didática – 10 questões;

Conhecimentos Específicos – 10 questões.

Já a prova prática vai acontecer do seguinte modo:

Tradução e interpretação de um texto em Língua Portuguesa para Libras;

Tradução e interpretação de um vídeo em Libras para a modalidade oral da Língua Portuguesa.

Outros concursos para educação

Mais um concurso para Educação está chegando, Desta vez, o governo de Sergipe anunciou sobre o novo certame e falou sobre prazo para liberação do edital.

O governador Fábio Mitidieri destacou que a seleção será para efetivos e esclareceu que o edital para SEED SE ( Secretaria de Educação de Sergipe) deve sair ainda no segundo semestre de 2023 ou no mais tardar no primeiro semestre de 2024.

Fábio ainda falou sobre vagas para segurança pública e prometeu o edital para PM em 2024. Sobre o concurso para educação, a expectativa é que seja contemplado o cargo de professor da Educação Básica da rede estadual de ensino, contudo, poderão ser contempladas vagas tanto de nível médio, médio/técnico ou superior.

Quando aconteceu o último concurso para Educação

O último concurso para Educação aconteceu em 2012 e a banca organizadora foi a Funcab. Foram ofertadas 1.700 vagas, nas áreas de Biologia, Artes, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, além de docentes para ensino fundamental e educação especial.

Além da fase objetiva, o concurso contou com redação, teste prático de Libras e análise de títulos. A prova objetiva contou com 50 questões sobre estas disciplinas:

Língua Portuguesa (8), História, Geografia, conhecimentos gerais do Sergipe (4), conhecimentos pedagógicos (14) e específicos (24).

O concurso para Educação venceu em 2016, sendo assim, estão abertas as portas para realização de um novo concurso.

Outros editais para Educação

Mais um concurso educação. Dessa vez, a Prefeitura de Lauro de Freitas, Bahia, anuncia edital com quase 300 vagas e diversos cargos na administração pública.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 13 de agosto de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico – Fundação CefetBahia, banca organizadora. O valor da inscrição está fixado em R$ 90,00.

Vagas concurso educação

As oportunidades deste concurso educação são para nível superior. Das oportunidades, 15 são reservadas às pessoas com deficiência e 87 para os negros. Já sobre os salários podem chegar até R$ 5.768,45. Confira as vagas abaixo:

assistente social (12 vagas);

coordenador pedagógico – educação infantil ao 9º ano (35 vagas);

psicólogo (12 vagas);

professor municipal do 1º ao 5º ano (10 vagas);

professor municipal do 1º ao 5º ano – cultura e história afro-brasileira e indígena (40 vagas);

professor municipal do 6º ao 9º ano – ciências físicas e biológicas (16 vagas);

professor municipal do 6º ao 9º ano – cultura e história afro-brasileira e indígena (10 vagas);

professor municipal do 1º ao 9º ano – educação física (50 vagas);

professor municipal do 6º ao 9º ano – filosofia (5 vagas);

professor municipal do 6º ao 9º ano – geografia (21 vagas);

professor municipal do 6º ao 9º ano – história (15 vagas);

professor municipal do 1º ao 9º ano – língua estrangeira – inglês (40vagas );

professor municipal do 6º ao 9º ano – matemática (17 vagas); e

professor municipal do 6º ao 9º ano – sociologia (10 vagas).