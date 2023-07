Prêmio desta quarta (27) será de R$ 3 milhões

O resultado da Quina do concurso 6205, com um prêmio estimado em R$ 3.3 milhões aos apostadores, será realizado nesta quinta-feira (27), com o sorteio transmitido do Espaço da Sorte das Loterias, em São Paulo, e exibido ao vivo no canal do Youtube da Caixa Econômica Federal a partir das 20h.

A gratificação, que estava na faixa de R$ 2.3, acumulou na última quarta-feira (26) após nenhum apostador acertar os cinco números contemplados. Contudo, 18 apostas conseguiram garantir quatro acertos, no qual 12 arrebataram a fortuna de R$ 17.626,92, uma de R$52.871,79, e outra de R$35.247,84. Ainda assim, vale pontuar que os dois jogadores que ganharam bonificações diferentes fizeram seus palpites com mais de cinco números.

Confira o resultado do concurso de quarta-feira

15 – 36 – 56 – 61 – 68

Como apostar na Quina 6205?

Para concorrer aos prêmios, o jogador pode se dirigir a qualquer lotérica do país ou realizar uma aposta através do site/aplicativo Loterias Caixas.

De forma presencial, é necessário comprar um bilhete, escolher cinco números e pagar a aposta mínima no preço de R$ 2,50. Caso marque mais de cinco números, o valor da cartela aumenta, assim como a chance de ser mais um milionário.

Nas plataformas virtuais, o interessado precisa confirmar se é maior de 18 anos, efetuar o login cadastrado e fazer suas apostas, que devem ter o valor mínimo de R$ 30. Dessa maneira, o felizardo realizará várias apostas simples até alcançar o valor estipulado. Atualmente, os sorteios acontecem de segunda-feira a sábado, às 20h.

Tabela de valores

5 – R$ 2,5

6 – R$ 15,00

7 – R$ 52,50

8 – R$ 140,00

9 – R$ 315,00

10 – R$ 630,00

11 – R$ 1.155,00

12 – R$ 1.980,00

13 – R$ 3.217,50

14 – R$ 5.005,00

15 – R$ 7.507,5?0

Como ganhar na Quina 6205?



Primordialmente considerada uma das modalidades mais fáceis da loteria, para ganhar a Quina é necessário acertar de 2,3,4 ou os 5 números premiados. Além disso, com a famosa Teimosinha, é possível concorrer com a mesma apostas por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos.

Outras formas de ganhar

Também existe a possibilidade de o apostador adquirir um Bolão Caixa para participar de apostas em grupo. Cada bolão tem o preço mínimo de R$ 12,50, com cada cota mínima de R$ 3,50.

Premiação

Bem como todas as categorias das loterias, o prêmio bruto tem uma porcentagem fixa de arrecadação e outra que é distribuída aos apostadores. Nesse sentido, o valor do percentual bruto é de 43,35%, que fica disposta em:

35% para acertadores dos 5 números

15% para os acertadores de 4 números

10% para os acertadores de 3 números

10% para os acertadores de 2 números

15% acumula para os acertadores dos 5 números da Quina de São João.

Quanto tempo tenho pra sacar o dinheiro da Quina?

Em uma quantia superior R$ 1.903,98, é preciso recorrer a uma agência da Caixa portando em mãos o documento de identificação com CPF e recibo da aposta. Por fim, em valores acima de R$ 10 mil, a instituição pede um prazo mínimo de dois dias úteis para realizar o pagamento.